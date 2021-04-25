Как выбрать настоящий кагор: 5 вариантов распознать подделку

Главный Пасхальный напиток — кагор или как его принято называть — церковное вино. Как гласит история, вино и хлеб символизируют плоть и кровь Христову, а чаша с кагором— символ единства и спасения. Христиане используют именно кагор для причастия, но часто можно купить не настоящее вино, а подделку.
Редакция FoodOboz, в преддверии праздника Пасхи подготовила для вас несколько правил, как удачно выбрать настоящий кагор, а не суррогат.
На что стоит обратить внимание:
Состав
В вине не должно быть красителей и ароматизаторов, а только натуральные продукты.
Крепость
Настоящий кагор должен содержать не менее 80 мг сахара на один дм кубический, а содержание спирта должно быть не менее 16%, а 15% и ниже – это обычное столовое вино.
Цвет
Он должен быть насыщенным гранатовым. Допускается легкий осадок "винный камень", но при этом напиток сохраняет свой цвет и прозрачность.
Срок годности
Обязательно обратите на это внимание так как у кагора он 4-5 месяцев со дня производства.
И запомните, лучше покупать вино в простой стеклянной бутылке. Так вы сможете точно увидеть, нет ли там осадка!
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