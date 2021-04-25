Как выбрать настоящий кагор: 5 вариантов распознать подделку

Главный Пасхальный напиток — кагор или как его принято называть — церковное вино. Как гласит история, вино и хлеб символизируют плоть и кровь Христову, а чаша с кагором— символ единства и спасения. Христиане используют именно кагор для причастия, но часто можно купить не настоящее вино, а подделку.

Редакция FoodOboz, в преддверии праздника Пасхи подготовила для вас несколько правил, как удачно выбрать настоящий кагор, а не суррогат.

На что стоит обратить внимание:

Состав

В вине не должно быть красителей и ароматизаторов, а только натуральные продукты.

В вине должны быть только настоящие продукты. Источник: pexels.com

Крепость

Настоящий кагор должен содержать не менее 80 мг сахара на один дм кубический, а содержание спирта должно быть не менее 16%, а 15% и ниже – это обычное столовое вино.

Цвет

Он должен быть насыщенным гранатовым. Допускается легкий осадок "винный камень", но при этом напиток сохраняет свой цвет и прозрачность.

Кагор должен содержать не менее 80 мг сахара. Источник: pexels.com

Срок годности

Обязательно обратите на это внимание так как у кагора он 4-5 месяцев со дня производства.

Цвет кагора всегда насыщенный. Источник: pexels.com

И запомните, лучше покупать вино в простой стеклянной бутылке. Так вы сможете точно увидеть, нет ли там осадка!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что будет с организмом, если полностью отказаться от алкоголя.

Диетолог рассказал, кому категорически нельзя есть овсянку и почему.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!