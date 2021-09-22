Как выбрать сковороду для идеальных блинов – полезные советы

Кто же не любит вкусные, ароматные блины, да еще и со свежим вареньем, молодым медом, фруктами и с осенними овощами – капустой, тыквой, свеклой и полезным шпинатом – мало таких найдется. Все знают, что самое главное здесь – правильно приготовить удачное тесто, но не стоит забывать, что плохая сковорода испортит даже самое лучшее тесто и блин точно будет комом.

Сегодня редакция FoodOboz поделится с вами полезными советами, которые помогут вам выбрать самую лучшую сковороду для идеальных блинов.

Советы:

Никогда не берите дешевую сковороду, во-первых к ней точно будет прилипать тесто, во-вторых – часто недобросовестные производители используют самый дешевый, а это значит – вредный, метал для изготовления сковород. Для приготовления отличных блинов нужны минимальные бортики в сковороде, так как высокие только мешают процессу. Максимальная высота – 1-1,5 см. Что касается диаметра дна, он должен быть примерно от 20 до 28 см. Толщина: запомните, что тонкое дно в блинной сковороде не только мгновенно разогревается, но и перегревается, а затем – очень быстро остывает и вот именно это приводит к неравномерному пропеканию блинов, а также к пригоранию и прилипанию. А вот тонкие сковородки также быстро выходят из строя, потому что металл подвергается постоянной смене температур: горячая плита – холодное тесто. Лучше всего выбирать чугунные или алюминиевые сковородки для жарки блинов, они более надежные.

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