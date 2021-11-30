Всего один ингредиент изменит вкус винегрета до неузнаваемости: рецепт к новогодним праздникам

Винегрет – это салат из разряда "порезали и забыли". Блюдо настолько легкое в приготовлении, но при этом абсолютно универсальное: пригодится для поста, станет украшением ежедневного и праздничного стола. Обычно винегрет привыкли заправлять обычным маслом, но классический соус к салату когда-то выглядел совсем по другому.

Из чего состоит классический соус и как разнообразить винегрет – расскажет редакция FoodOboz.

Многие ошибочно думают, что винегрет имеет советское происхождение, ведь именно в тот период был чрезвычайно популярным блюдом. Но если верить истории, то салат появился еще в ХІХ веке и имеет скандинавское происхождение. Хотя с этим до сих пор спорят немцы.

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Тем не менее, уже в 1845 году в Английской кухонной книге был рецепт салата с сельдью, который очень напоминает современную версию винегрета. В его состав входили отварной картофель и свекла, овощи, яблоко, яичный белок и сельдь. А классическим соусом в салат служил микс масел, растертого желтка, сметаны и уксуса.

Винегрет по рецепту cookery_chronicles. Для того, чтобы придать большую пикантность салату, фудблогер предлагает разнообразить блюдо каперсами. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Свекла – 2 шт

Картофель – 3 шт

Морковь – 1-2 шт

Квашенные огурцы – 4 шт

Зеленый горошек – 1 б

Квашеная капуста – 3 ст. л.

Лук – 1 шт

Каперсы

Масло

Соль, перчик

Способ приготовления:

1. Свеклу, картофель и морковь отварить или запечь в фольге.

2. Нарезать готовые охлажденные овощи кубиками.

3. Нарезать огурцы, каперсы и лук.

4. Соединить все компоненты вместе с горошком и капустой.

5. Заправить растительным маслом, солью и перцем.

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