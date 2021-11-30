Всего один ингредиент изменит вкус винегрета до неузнаваемости: рецепт к новогодним праздникам
Винегрет – это салат из разряда "порезали и забыли". Блюдо настолько легкое в приготовлении, но при этом абсолютно универсальное: пригодится для поста, станет украшением ежедневного и праздничного стола. Обычно винегрет привыкли заправлять обычным маслом, но классический соус к салату когда-то выглядел совсем по другому.
Из чего состоит классический соус и как разнообразить винегрет – расскажет редакция FoodOboz.
Многие ошибочно думают, что винегрет имеет советское происхождение, ведь именно в тот период был чрезвычайно популярным блюдом. Но если верить истории, то салат появился еще в ХІХ веке и имеет скандинавское происхождение. Хотя с этим до сих пор спорят немцы.
Тем не менее, уже в 1845 году в Английской кухонной книге был рецепт салата с сельдью, который очень напоминает современную версию винегрета. В его состав входили отварной картофель и свекла, овощи, яблоко, яичный белок и сельдь. А классическим соусом в салат служил микс масел, растертого желтка, сметаны и уксуса.
Винегрет по рецепту cookery_chronicles. Для того, чтобы придать большую пикантность салату, фудблогер предлагает разнообразить блюдо каперсами. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Свекла – 2 шт
Картофель – 3 шт
Морковь – 1-2 шт
Квашенные огурцы – 4 шт
Зеленый горошек – 1 б
Квашеная капуста – 3 ст. л.
Лук – 1 шт
Каперсы
Масло
Соль, перчик
Способ приготовления:
1. Свеклу, картофель и морковь отварить или запечь в фольге.
2. Нарезать готовые охлажденные овощи кубиками.
3. Нарезать огурцы, каперсы и лук.
4. Соединить все компоненты вместе с горошком и капустой.
5. Заправить растительным маслом, солью и перцем.
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