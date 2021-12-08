Как выглядит один из лучших овощей антиоксидантов и в чем его незаменимая польза

Артишок - це не просто витвір мистецтва, але і кладязь поживних речовин, який ми можемо з гордістю називати символом нашої клініки.

Оскільки він не дуже поширений у вжитку в натуральному вигляді, ми хочемо сьогодні освітити його незамінну користь та надихнути вас на "квітуче" доповнення раціону.

Чим багатий?

Потужна нутрітивна цінність у вигляді клітковини, вітамінів (С, К, групи В) та мінералів (залізо, магній, фосфор, калій, кальцій та цинк).

Один середній артишок містить майже 7 г клітковини, шо становить 23-28% від стандартної добової норми споживання.

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Окрім того, приблизно 4 г білка - вважається вище середнього для рослинних джерел.

Артишоки входять до числа найбагатших антиоксидантами овочів.

Корисні властивості:

1. Зниження рівня "поганого" холестерину ЛПНЩ, та підвищення "хорошого" ЛПВЩ.

По-перше, артишоки містять лютеолін - антиоксидант, що запобігає утворенню холестерину.

По-друге, екстракт листя артишоку сприяє більш ефективній переробці холестерину, знижуючи рівень загального.

2. Регуляція артеріального тиску. Екстракт артишоку активує вироблення ферменту eNOS, що відіграє роль у розширенні кровоносних судин.

Також, артишок - прекрасне джерело калію, достатня кількість якого сприяє нормалізації тиску.

3. Здорова печінка. Артишок покращує функцію печінки у людей з неалкогольною жировою хворобою печінки.

Екстракт листя артишоку допомагає захистити печінку від токсичного впливу та пошкодження.

Вважається, що це завдяки таким антиоксидантам, як: цинарин та силімарин.

Він також збільшує вироблення жовчі.

4. Покращення травлення.

Артишоки містять інулін - тип клітковини, що діє як пробіотик - годує корисну мікрофлору кишківника. Крім того, інулін допомагає запобігти закрепам та покращує засвоєння кальцію.

Інулін також пов‘язаний з профілактикою певних видів раку, наприклад, молочних залоз та колоректального.

Екстракт артишоку покращує стан при виникненні печії, нудоти та здуття.

5. Полегшення симптомів при синдромі подразненого кишківника.

Деякі сполуки в складі артишока мають спазмолітичні властивості, що зменшує больові відчуття та запалення.

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