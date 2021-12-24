Как быстро почистить гранат без брызг: полезный лайфхак

Невероятно полезный фрукт – именований гранат, который специалисты рекомендуют есть всем без исключения. Из него можно делать сок, но лучше есть так. Также часто зернами украшают салаты, десерты. Но при всех плюсах этого продукта, есть один и минус – как его почистить, чтобы не запачкать все вокруг соком.

Фудблогер Наташа Никандрова поделилась в Instagram полезным лайфхаком, благодаря которому вы сможете с легкостью почистить гранат без брызг и всего за 5 минут.

Девушка рекомендует налить прохладную воду в емкость, срезать верхушку граната, сделать надрезы, там где перегородки, раскрыть и почистить гранат в воду. Все зерна останутся на дне, а весь мусор от него всплывет.

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Салат с козьим сыром и гранатом по рецепту блогера Iryna Spain

Ингредиенты:

Салатный лист – 200 г

Помидор – 2 шт.

Сыр козий (можно заменить на фета) – 100 г

Красный лук – 50 г

Зерна граната – 4 ст. л.

Соус:

Оливковое масло – 50 г

Диженская горчица – 1 ч. л.

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Лимонный сок – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте помидор кружочками вместе с сыром.

2. Лук нарежьте тонкими полукольцами.

3. Зерна выберите.

4. Соус: смешайте оливковое масло, горчицу, сок лимона, соль и перец и перемешайте до однородности.

5. Собираем салат: выкладываем на большую тарелку салатный лист, сверху помидор, сыр и лук.

6. Полейте салат заправкой и посыпьте зернами граната.