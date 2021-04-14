Как за 30 минут сварить десятки яиц к Пасхе: лайфхак

Пользователь TikTok показала, как всего за 30 минут приготовить несколько десятков яиц к Пасхе, используя всего лишь два предмета – форму для выпечки и духовку.

Видео лайфхака девушка опубликовала на своей странице в TikTok (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Рецепт приготовления яиц очень прост: стоит взять форму для кексов, разместить туда яйца и просто отправить их в духовку, запекать при 350° полчаса.

По истечению 30 минут, девушка просто достала готовые яйца, залила их холодной водой и очистила от скорлупы, и вуаля – продукт готов к употреблению.

Стоит отметить, что такой способ приготовления яиц не только быстрый, но еще и полезный для организма.

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