Малина – это одна из самых полезных и вкусных ягод в мире. Ее обожают, ею вдохновляются и готовят удивительные десерты. А для того чтобы смаковать малиной в течение целого года, следует знать основные правила заготовки ее на зиму.

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Существует три действенных и оригинальных способа, как сохранить малину зимой. О них в Instagram рассказала фудблогер с ником yummy lera. Она рассказала, что малину можно замораживать целиком, а можно делать из нее соус и замороженный чай.

Замороженная малина.

1.Кладем ягодки малины на ровную поверхность, застеленную пищевой пленкой на расстоянии друг от друга.

2. Полностью замораживаем и храним в пакетах-слайдерах!

Малиновый соус.

Ингредиенты

Малина – 600 гр

Сахар – 200 гр

Мята – 20 гр

Лайм – 2 шт

Способ приготовления

1.Малину, сахар, мяту, сок и цедру лайма пробиваем блендером.

2. Ставим на средний огонь и доводим до кипения. Помешивая, варим 10-15 мин.

3. Перетираем через сито, охлаждаем и замораживаем в пакетах-слайдерах.

4. Для размораживания - на ночь кладем в холодильник, переливаем в удобные емкости и подаем в сырники, блинчики, вафель, оладий, каш и т.д. ⠀

Замороженный чай.

Ингредиенты

Малина – 600 гр

Апельсин – 2 шт

Базилик – 20 гр

Мед или сахар – 50 гр

Способ приготовления

1.Малину, апельсин, базилик и мед/сахар пробиваем в блендере до желаемой консистенции.

2. Разливаем по силиконовым формочкам и замораживаем.

3. Храним в пакетах-слайдерах. ⠀

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