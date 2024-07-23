Как заготовить малину на зиму: три оригинальных способа
Малина – это одна из самых полезных и вкусных ягод в мире. Ее обожают, ею вдохновляются и готовят удивительные десерты. А для того чтобы смаковать малиной в течение целого года, следует знать основные правила заготовки ее на зиму.
Существует три действенных и оригинальных способа, как сохранить малину зимой. О них в Instagram рассказала фудблогер с ником yummy lera. Она рассказала, что малину можно замораживать целиком, а можно делать из нее соус и замороженный чай.
Замороженная малина.
1.Кладем ягодки малины на ровную поверхность, застеленную пищевой пленкой на расстоянии друг от друга.
2. Полностью замораживаем и храним в пакетах-слайдерах!
Малиновый соус.
Ингредиенты
- Малина – 600 гр
- Сахар – 200 гр
- Мята – 20 гр
- Лайм – 2 шт
Способ приготовления
1.Малину, сахар, мяту, сок и цедру лайма пробиваем блендером.
2. Ставим на средний огонь и доводим до кипения. Помешивая, варим 10-15 мин.
3. Перетираем через сито, охлаждаем и замораживаем в пакетах-слайдерах.
4. Для размораживания - на ночь кладем в холодильник, переливаем в удобные емкости и подаем в сырники, блинчики, вафель, оладий, каш и т.д. ⠀
Замороженный чай.
Ингредиенты
- Малина – 600 гр
- Апельсин – 2 шт
- Базилик – 20 гр
- Мед или сахар – 50 гр
Способ приготовления
1.Малину, апельсин, базилик и мед/сахар пробиваем в блендере до желаемой консистенции.
2. Разливаем по силиконовым формочкам и замораживаем.
3. Храним в пакетах-слайдерах. ⠀
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