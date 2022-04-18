Одним из самых главных вкусностей на пасхальном столе бесспорно является мясо. Его готовят совершенно разными способами, но один из лучших – коптение. Этот метод требует внимания и времени, но продукт получается действительно вкусным. Самое главное – выбрать правильный маринад и соблюдать четкую технологию.

Идея приготовления копченого мяса в бочке опубликована на странице exciting.pastime в Instagram.

Как приготовить мясное мясо:

1. Промыть мясо в холодной воде.

2. Натереть мясо смесью обыкновенной и нитратной соли (на 1 кг мяса – 20 г соли и 16 г нитратной соли).

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3. Приготовить маринад: вскипятить воду, добавить лавровый лист, черный перец, душистый перец, гвоздику.

4. Прокипятить 2-3 минуты, охладить.

5. Положить туда мясо, поставить в прохладное помещение на 2 дня. Попробовать и усовершенствовать по вкусу.

6. Мясо вытащить, в шприц набрать маринад и наполнить каждый кусочек мяса.

7. Затем снова положить мясо в этот же маринад и поставить в холодное помещение еще на 3 дня.

8. Вытащить, подвесить тоже в холодном помещении для того, чтобы мясо созрело примерно на 12 часов.

9. Разогреть бочку до такой температуры, чтобы при прикосновении не обжечь руку. Коптить 4,5-5 часов. Сделать такой же маринад, но без нитратной соли.

10. После окончания копчения мясо положить в горячий (70-80 градусов) маринад на 1 час.

11. Охладить блюдо.

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