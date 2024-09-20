Чтобы всегда заготовить фасоль к борщу – закройте такой продукт на зиму. Такую закрутку можно использовать для салатов, рагу, или просто есть ложкой. Фасоль в банке с маринадом точно не будет жесткой.

Видео дня

Идея приготовления вкусной фасоли на зиму опубликована на кулинарной странице smachnoho com ua в Instagram. Вкус будет очень насыщенным.

Ингредиенты:

фасоль – 0,5 кг.

томатный сок – 2 л

красный сладкий перец – 0,5 кг.

горький перец по вкусу и по желанию

чеснок – 2-3 зубчика

соль – 1,5 ст.л.

сахар – 100-120 г

уксус – 60 мл.

растительное масло – 125 мл.

лавровые листья – 3 шт.

перец душистый горошком – 3 шт.

перец черный горошком – 8 шт.

Способ приготовления:

1. Фасоль отварить до готовности.

2. Перец и чеснок прокрутите через мясорубку.

3. Соединить с томатным соком.

4. Добавить все другие специи и масло (кроме уксуса).

5. Поставить на огонь, довести до кипения, варить 30 минут.

6. Добавить в соус фасоль.

7. Довести до кипения.

8. Варить 15-20 минут.

8. Добавить уксус, варить еще 15 минут.

9. Горячую фасоль разложить по стерильным банкам и закатать.

10. Перевернуть вверх дном, закутать и оставить до полного охлаждения.

11. Из данного количества ингредиентов выходит 6 банок по 0,5 л.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: