Как закрыть фасоль на зиму: можно добавлять в борщ, салаты или есть просто ложкой
Чтобы всегда заготовить фасоль к борщу – закройте такой продукт на зиму. Такую закрутку можно использовать для салатов, рагу, или просто есть ложкой. Фасоль в банке с маринадом точно не будет жесткой.
Идея приготовления вкусной фасоли на зиму опубликована на кулинарной странице smachnoho com ua в Instagram. Вкус будет очень насыщенным.
Ингредиенты:
- фасоль – 0,5 кг.
- томатный сок – 2 л
- красный сладкий перец – 0,5 кг.
- горький перец по вкусу и по желанию
- чеснок – 2-3 зубчика
- соль – 1,5 ст.л.
- сахар – 100-120 г
- уксус – 60 мл.
- растительное масло – 125 мл.
- лавровые листья – 3 шт.
- перец душистый горошком – 3 шт.
- перец черный горошком – 8 шт.
Способ приготовления:
1. Фасоль отварить до готовности.
2. Перец и чеснок прокрутите через мясорубку.
3. Соединить с томатным соком.
4. Добавить все другие специи и масло (кроме уксуса).
5. Поставить на огонь, довести до кипения, варить 30 минут.
6. Добавить в соус фасоль.
7. Довести до кипения.
8. Варить 15-20 минут.
8. Добавить уксус, варить еще 15 минут.
9. Горячую фасоль разложить по стерильным банкам и закатать.
10. Перевернуть вверх дном, закутать и оставить до полного охлаждения.
11. Из данного количества ингредиентов выходит 6 банок по 0,5 л.
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