Для того, чтобы консервированные огурцы хорошо хранились, в маринад, традиционно, добавляют уксус. Но так овощи теряют всю пользу. Поэтому можно обойтись без этого компонента и использовать следующую технологию приготовления.

Идея приготовления хрустящих огурцов без уксуса на зиму опубликована на странице фудблогера Надежды с ником nadezhda.popova.167 в Instagram. Для того чтобы овощи хранились всю зиму, нужно добавить аспирин.

Ингредиенты для маринада на 3х.л. банка с огурцами:

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2 ст.л. соли

5 ст.л. сахара

1 ч.л. лимонной кислоты

1 аспиринка

Способ приготовления:

1. Нарезать чеснок на небольшие кусочки.

2. Положить в банки.

3. Добавить несколько горошин перца.

4. Положить несколько листочков хрена и ягодных листьев.

5. Плотно положить огурцы.

6. Сначала залить кипятком.

7. Оставить на 10 минут.

8. Затем воду слить.

9. Снова залить воду кипятком и эту воду вылить в кастрюлю.

10. В нее добавить соль и сахар.

11. В огурцы добавить лимонную кислоту и аспирин.

12. Залить кипяченым маринадом и закатать.

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