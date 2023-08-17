Как закрыть огурцы на зиму без уксуса: получаются очень хрустящими
Для того, чтобы консервированные огурцы хорошо хранились, в маринад, традиционно, добавляют уксус. Но так овощи теряют всю пользу. Поэтому можно обойтись без этого компонента и использовать следующую технологию приготовления.
Идея приготовления хрустящих огурцов без уксуса на зиму опубликована на странице фудблогера Надежды с ником nadezhda.popova.167 в Instagram. Для того чтобы овощи хранились всю зиму, нужно добавить аспирин.
Ингредиенты для маринада на 3х.л. банка с огурцами:
- 2 ст.л. соли
- 5 ст.л. сахара
- 1 ч.л. лимонной кислоты
- 1 аспиринка
Способ приготовления:
1. Нарезать чеснок на небольшие кусочки.
2. Положить в банки.
3. Добавить несколько горошин перца.
4. Положить несколько листочков хрена и ягодных листьев.
5. Плотно положить огурцы.
6. Сначала залить кипятком.
7. Оставить на 10 минут.
8. Затем воду слить.
9. Снова залить воду кипятком и эту воду вылить в кастрюлю.
10. В нее добавить соль и сахар.
11. В огурцы добавить лимонную кислоту и аспирин.
12. Залить кипяченым маринадом и закатать.
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