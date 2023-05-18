Маринованные помидоры в банках – вкусная и сочная закуска на все случаи жизни. Идеально засоленные овощи – упругие и не трескаются. Для этого важно соблюдать пропорции и приготовить удачный маринад.

Редакция FoodOboz выбрала для вас самый простой рецепт консервированных помидоров, которые вы легко приготовите без добавления уксуса.

Ингредиенты:

помидоры

Маринад:

вода – 1 л

соль – 1 ст. л.

сахар – 3 ст. л.

Способ приготовления:

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1. Для начала подготовить банки и крышки, а именно простерилизовать и просушить их.

2. Далее следует приготовить маринад. Для этого необходимо смешать все нужные ингредиенты.

3. Помидоры нужно помыть, порезать пополам или большими ломтиками. Выложить в стерильные банки.

4. Наполнить банки маринадом.

5. На дно большой кастрюли выложить салфетку и налить холодную воду. Поставить в кастрюлю банки (вода в ней должна доходить не выше, чем до горла банок). Включить огонь, довести до кипения и стерилизировать 15 минут.

6. Стерилизованные помидоры достать из кастрюли и закатать крышками. Хранить в прохладном месте.

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