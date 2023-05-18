Как закрыть помидоры на зиму без уксуса: будут как свежие
Маринованные помидоры в банках – вкусная и сочная закуска на все случаи жизни. Идеально засоленные овощи – упругие и не трескаются. Для этого важно соблюдать пропорции и приготовить удачный маринад.
Редакция FoodOboz выбрала для вас самый простой рецепт консервированных помидоров, которые вы легко приготовите без добавления уксуса.
Ингредиенты:
- помидоры
Маринад:
- вода – 1 л
- соль – 1 ст. л.
- сахар – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начала подготовить банки и крышки, а именно простерилизовать и просушить их.
2. Далее следует приготовить маринад. Для этого необходимо смешать все нужные ингредиенты.
3. Помидоры нужно помыть, порезать пополам или большими ломтиками. Выложить в стерильные банки.
4. Наполнить банки маринадом.
5. На дно большой кастрюли выложить салфетку и налить холодную воду. Поставить в кастрюлю банки (вода в ней должна доходить не выше, чем до горла банок). Включить огонь, довести до кипения и стерилизировать 15 минут.
6. Стерилизованные помидоры достать из кастрюли и закатать крышками. Хранить в прохладном месте.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что категорически нельзя производить во время консервации.