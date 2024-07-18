Как закрыть помидоры на зиму быстро и без заморочки: рецепт, проверенный годами
Если у вас уродилось много помидоров – обязательно законсервируйте их на зиму. Закрывать такие овощи очень легко, потому что они не нуждаются в особом маринаде и всевозможных манипуляциях. Следующим самым простым рецептом пользуется не одно поколение хозяек – заготовка получается удачной и по внешнему виду, и по вкусу.
Самая простая идея приготовления помидоров на зиму опубликована на странице фудблогера с ником muha family в Instagram. В основе маринада только соль, уксус и сахар.
Ингредиенты на банке три литра:
- соль – 1 ст.л.
- уксус – 3 ст.л.
- сахар – 6 ст.л.
Способ приготовления:
1. Помыть помидоры, стерилизовать банки, крышки.
2. Вскипятить воду, залить в банки с помидорами.
3. Дать постоять минут 10-15.
4. Слить воду в банки.
5. Добавить соль, сахар, уксус, лавровый лист, перец горошек. ароматный перец
6. Залить кипятком второй раз и закатать банки.
7. Перевернуть, укутать и оставить на сутки до полного охлаждения.
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