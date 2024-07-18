Если у вас уродилось много помидоров – обязательно законсервируйте их на зиму. Закрывать такие овощи очень легко, потому что они не нуждаются в особом маринаде и всевозможных манипуляциях. Следующим самым простым рецептом пользуется не одно поколение хозяек – заготовка получается удачной и по внешнему виду, и по вкусу.

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Самая простая идея приготовления помидоров на зиму опубликована на странице фудблогера с ником muha family в Instagram. В основе маринада только соль, уксус и сахар.

Ингредиенты на банке три литра:

соль – 1 ст.л.

уксус – 3 ст.л.

сахар – 6 ст.л.

Способ приготовления:

1. Помыть помидоры, стерилизовать банки, крышки.

2. Вскипятить воду, залить в банки с помидорами.

3. Дать постоять минут 10-15.

4. Слить воду в банки.

5. Добавить соль, сахар, уксус, лавровый лист, перец горошек. ароматный перец

6. Залить кипятком второй раз и закатать банки.

7. Перевернуть, укутать и оставить на сутки до полного охлаждения.

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