Как законсервировать щавель на зиму: самый простой рецепт и секреты приготовления
Как раз в конце апреля начинается сезон щавеля, который чаще всего используют для приготовления борща. К счастью, зелень можно собрать и сохранить на зиму, для этого существует множество способов. Лучший из них – законсервировать в банках.
Редакция FoodOboz поделится с вами самым простым рецептом консервирования щавеля на зиму, а также расскажет о секретах удачной заготовки.
Ингредиенты:
- щавель – 200 г
- вода – 1 ст.
- соль – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. Для начала нужно перебрать и промыть листья щавеля под холодной водой. Выложить на дуршлаг и оставить, чтобы зелень немного обсохла.
2. Порезать листья щавеля как можно тоньше.
3. Воду налить в кастрюлю и довести до кипения. После закипания добавить листья щавеля. Накройте крышкой и прогрейте зелень 4 минуты.
4. После этого перемешать щавель деревянной ложкой, снова накрыть крышкой и оставить на 2-3 минуты.
5. Далее нужно разложить зелень в стерилизованные банки и закрыть герметично крышками. Банки перевернуть вверх дном, накрыть чем-нибудь теплым и оставить так до полного охлаждения. Охлажденный щавель хранить в прохладном месте.
Для того чтобы консервированный щавель хранился как можно дольше, нужно соблюдать следующие правила:
- Используйте только свежий щавель. Это поможет сохранить вкус и полезные свойства зелени. Для лучшего эффекта его рекомендуют собирать с самого утра, когда он наиболее сочный.
- Тщательно обрабатывайте щавель. Перед началом приготовления листики щавеля нужно хорошо помыть и просушить.
- Создайте соответствующие условия хранения. Для этого необходимо хранить заготовку в холодном и сухом месте. Как правило, срок хранения таких консерв составляет от 6 месяцев до 1 года.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно заморозить щавель на зиму.