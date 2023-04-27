Как раз в конце апреля начинается сезон щавеля, который чаще всего используют для приготовления борща. К счастью, зелень можно собрать и сохранить на зиму, для этого существует множество способов. Лучший из них – законсервировать в банках.

Редакция FoodOboz поделится с вами самым простым рецептом консервирования щавеля на зиму, а также расскажет о секретах удачной заготовки.

Ингредиенты:

щавель – 200 г

вода – 1 ст.

соль – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно перебрать и промыть листья щавеля под холодной водой. Выложить на дуршлаг и оставить, чтобы зелень немного обсохла.

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2. Порезать листья щавеля как можно тоньше.

3. Воду налить в кастрюлю и довести до кипения. После закипания добавить листья щавеля. Накройте крышкой и прогрейте зелень 4 минуты.

4. После этого перемешать щавель деревянной ложкой, снова накрыть крышкой и оставить на 2-3 минуты.

5. Далее нужно разложить зелень в стерилизованные банки и закрыть герметично крышками. Банки перевернуть вверх дном, накрыть чем-нибудь теплым и оставить так до полного охлаждения. Охлажденный щавель хранить в прохладном месте.

Для того чтобы консервированный щавель хранился как можно дольше, нужно соблюдать следующие правила:

- Используйте только свежий щавель. Это поможет сохранить вкус и полезные свойства зелени. Для лучшего эффекта его рекомендуют собирать с самого утра, когда он наиболее сочный.

- Тщательно обрабатывайте щавель. Перед началом приготовления листики щавеля нужно хорошо помыть и просушить.

- Создайте соответствующие условия хранения. Для этого необходимо хранить заготовку в холодном и сухом месте. Как правило, срок хранения таких консерв составляет от 6 месяцев до 1 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно заморозить щавель на зиму.