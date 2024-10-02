Если вы ищете идеальный рецепт квашеной капусты, которая будет хрустящей и не горькой – следующая идея именно для вас. Такой продукт готовится без добавления уксуса, поэтому получается максимально безопасным и полезным. Сейчас у вас есть прекрасная возможность использовать свежие плоды и запастись витаминами во всю холодную пору.

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Идея приготовления квашеной капусты опубликована на странице фудблогерки Алины с ником alin withkitchen в Instagram. Вкус заготовки вас приятно удивит.

Ингредиенты:

капуста

морковь

лавровые листья – 2 шт/в банку

душистый перец – 2 горошины в банку

черный перец горошек – 2 шт/в банку

Ингредиенты для рассола на литр воды:

соль – 2 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Капусту моем, шинкуем. Заливаем кипятком, оставляем на ночь.

2. Морковь натираем на терке.

3. Из капусты выжать воду, смешать с морковью.

4. На дно банки положить лавровые листья и перец.

5. Выложить капусту.

6. Сделать маринад и залить им капусту.

7. Закрыть крышкой.

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