Как заквасить капусту с морковью дома: получается очень хрустящей и не горчит
Если вы ищете идеальный рецепт квашеной капусты, которая будет хрустящей и не горькой – следующая идея именно для вас. Такой продукт готовится без добавления уксуса, поэтому получается максимально безопасным и полезным. Сейчас у вас есть прекрасная возможность использовать свежие плоды и запастись витаминами во всю холодную пору.
Идея приготовления квашеной капусты опубликована на странице фудблогерки Алины с ником alin withkitchen в Instagram. Вкус заготовки вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- капуста
- морковь
- лавровые листья – 2 шт/в банку
- душистый перец – 2 горошины в банку
- черный перец горошек – 2 шт/в банку
Ингредиенты для рассола на литр воды:
- соль – 2 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Капусту моем, шинкуем. Заливаем кипятком, оставляем на ночь.
2. Морковь натираем на терке.
3. Из капусты выжать воду, смешать с морковью.
4. На дно банки положить лавровые листья и перец.
5. Выложить капусту.
6. Сделать маринад и залить им капусту.
7. Закрыть крышкой.
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