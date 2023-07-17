Маринованные огурцы– это вкусная и удачная закуска на все случаи жизни. Чтобы овощи были хрустящие, упругие и не теряли цвет во время соления, их нужно правильно подготовить и приготовить удачный маринад.

Фудблогер Лилия с ником lileklilek2 на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованных огурцов с чесноком, зеленью и вкусным маринадом. Готовятся они без стерилизации.

Ингредиенты:

огурцы

зелень: листья укропа, хрена, смородины

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лавровые листья

перец горошек

чеснок

Маринад:

вода – 1 л

соль – 45 г

сахар – 90 г

уксус – 100 мл

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить огурцы, а именно замочить в холодной воде на 3-6 часов. После этого тщательно промыть и обрезать хвостики.

2. На дно чистой банки выложить листья зеленые, лавровые листья, перец горошек и зубчики чеснока.

3. Затем нужно заполнить банку огурцами. Наполнить тару кипятком и оставить в таком виде, пока вода не остынет до теплого состояния.

4. После этого слить воду в кастрюлю, добавить соль, сахар и уксус. Довести все до кипения. Горячим рассолом наполнить банки.

5. На этом шаге можно закатать банки крышкой. Перевернуть тары с огурцами вверх дном, укутать чем-нибудь теплым и оставить в таком виде до полного охлаждения. Готово!

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