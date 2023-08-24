Как замариновать помидоры, чтобы они получились сладкими: делимся технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как замариновать помидоры, чтобы они получились сладкими: делимся технологией

Сезон консервирования помидоров в разгаре. Очень вкусно. если овощи получаются немного сладковатыми и в меру пряными. Для этого нужно сварить очень простой маринад, а также добавить сочный болгарский перец.

Идея приготовления сладких маринованных помидоров с перцем на зиму опубликована на кулинарной странице yummy_food_uaa в Instagram. Для маринада вам понадобится всего 4 компонента.

Как замариновать помидоры, чтобы они получились сладкими: делимся технологией

Ингредиенты для маринада:

  • 3.5 л воды
  • 15 ст.л. сахара (без горки)
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  • 4 ложки соли (без горки)
  • 250 мл уксуса

В банке 1,5 л положить:

  • 4-5 шт перца горошком
  • 1 лавровый лист

Овощи:

  • болгарский перец
  • помидоры

Способ приготовления:

Как замариновать помидоры, чтобы они получились сладкими: делимся технологией

1. Перец помыть, очистить от семян, порезать на полоски (как на салат).

2. Помидоры должны быть жесткими. Их нужно дважды помыть, просушить.

3. Банки простерилизовать предварительно.

Как замариновать помидоры, чтобы они получились сладкими: делимся технологией

4. На дно банки положить перец горошком, лавровый лист и порезанный перец.

5. Положить помидоры.

Как замариновать помидоры, чтобы они получились сладкими: делимся технологией

6. Сварить маринад из всех перечисленных компонентов.

7. Заливаем горячим маринадом помидоры, накрываем крышками и ставим стерилизовать.

Как замариновать помидоры, чтобы они получились сладкими: делимся технологией

8. Банки объемом 1,5 л., стерилизовать 5 минут, 3 л. – 10 минут.

Как замариновать помидоры, чтобы они получились сладкими: делимся технологией

9. Закатать крышками, перевернуть, закутать до полного охлаждения.

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