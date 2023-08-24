Сезон консервирования помидоров в разгаре. Очень вкусно. если овощи получаются немного сладковатыми и в меру пряными. Для этого нужно сварить очень простой маринад, а также добавить сочный болгарский перец.

Идея приготовления сладких маринованных помидоров с перцем на зиму опубликована на кулинарной странице yummy_food_uaa в Instagram. Для маринада вам понадобится всего 4 компонента.

Ингредиенты для маринада:

3.5 л воды

15 ст.л. сахара (без горки)

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4 ложки соли (без горки)

250 мл уксуса

В банке 1,5 л положить:

4-5 шт перца горошком

1 лавровый лист

Овощи:

болгарский перец

помидоры

Способ приготовления:

1. Перец помыть, очистить от семян, порезать на полоски (как на салат).

2. Помидоры должны быть жесткими. Их нужно дважды помыть, просушить.

3. Банки простерилизовать предварительно.

4. На дно банки положить перец горошком, лавровый лист и порезанный перец.

5. Положить помидоры.

6. Сварить маринад из всех перечисленных компонентов.

7. Заливаем горячим маринадом помидоры, накрываем крышками и ставим стерилизовать.

8. Банки объемом 1,5 л., стерилизовать 5 минут, 3 л. – 10 минут.

9. Закатать крышками, перевернуть, закутать до полного охлаждения.

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