Сезон слив в разгаре. Из них можно готовить не только варенье или компот, но и пряную закуску. Для этого вам понадобятся специи и лавровые листья.

Идея приготовления маринованных слив на зиму опубликована на странице фудблогера Ирины Бойчук (irina_boichuk_29) в Instagram. Их можно есть как самостоятельную закуску, а также добавлять в салаты и к мясу.

Ингредиенты на 0,5 баночку:

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100 мл. воды

1 столовая ложка сахара

0,5 ст.л. соли без горки

2 лавровых листа

3 бутончика сушеной гвоздики

3 горошины душистого перца

300-400 г слив (в зависимости от размера и плотности)

несколько кусочков острого перца (по вкусу)

1 столовая ложка уксуса

Способ приготовления:

1. К воде добавляем лавровый лист, душистый перец, сахар, соль, гвоздику и провариваем несколько минут на среднем огне, пока не разойдется соль и сахар.

2. Моем сливы. Они должны быть целые немного жесткие и упругие, без повреждений. Прокалываем каждую зубочисткой в нескольких местах, чтобы не треснули от кипятка. Кладем в миску.

3. Заливаем сливы кипящим рассолом и оставляем на 15-20 минут.

4. Затем сцеживаем маринад обратно в кастрюлю и еще раз доводим до кипения. Повторяем эту функцию еще раз. Заливаем, ждем, сцеживаем в кастрюлю.

5. На дно стерилизованной банки кладем несколько маленьких кусочков острого перца и осторожно складываем сливы.

6. Кипятим в последний раз рассол, добавляем уксус и заливаем нашим рассолом сливы вверх. Закручиваем крышками и накрываем полотенцем до остывания.

7. Есть сливы можно уже через несколько дней.

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