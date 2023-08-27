Как замариновать пряные сливы на зиму: к мясу, салатам и как самостоятельная закуска

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
3
Как замариновать пряные сливы на зиму: к мясу, салатам и как самостоятельная закуска

Сезон слив в разгаре. Из них можно готовить не только варенье или компот, но и пряную закуску. Для этого вам понадобятся специи и лавровые листья.

Идея приготовления маринованных слив на зиму опубликована на странице фудблогера Ирины Бойчук (irina_boichuk_29) в Instagram. Их можно есть как самостоятельную закуску, а также добавлять в салаты и к мясу.

Как замариновать пряные сливы на зиму: к мясу, салатам и как самостоятельная закуска

Ингредиенты на 0,5 баночку:

Видео дня
  • 100 мл. воды
  • 1 столовая ложка сахара
  • 0,5 ст.л. соли без горки
  • 2 лавровых листа
  • 3 бутончика сушеной гвоздики
  • 3 горошины душистого перца
  • 300-400 г слив (в зависимости от размера и плотности)
  • несколько кусочков острого перца (по вкусу)
  • 1 столовая ложка уксуса

Способ приготовления:

Как замариновать пряные сливы на зиму: к мясу, салатам и как самостоятельная закуска

1. К воде добавляем лавровый лист, душистый перец, сахар, соль, гвоздику и провариваем несколько минут на среднем огне, пока не разойдется соль и сахар.

2. Моем сливы. Они должны быть целые немного жесткие и упругие, без повреждений. Прокалываем каждую зубочисткой в нескольких местах, чтобы не треснули от кипятка. Кладем в миску.

Как замариновать пряные сливы на зиму: к мясу, салатам и как самостоятельная закуска

3. Заливаем сливы кипящим рассолом и оставляем на 15-20 минут.

4. Затем сцеживаем маринад обратно в кастрюлю и еще раз доводим до кипения. Повторяем эту функцию еще раз. Заливаем, ждем, сцеживаем в кастрюлю.

Как замариновать пряные сливы на зиму: к мясу, салатам и как самостоятельная закуска

5. На дно стерилизованной банки кладем несколько маленьких кусочков острого перца и осторожно складываем сливы.

6. Кипятим в последний раз рассол, добавляем уксус и заливаем нашим рассолом сливы вверх. Закручиваем крышками и накрываем полотенцем до остывания.

Как замариновать пряные сливы на зиму: к мясу, салатам и как самостоятельная закуска

7. Есть сливы можно уже через несколько дней. 

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты