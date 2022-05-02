Сезон редиса в разгаре. Из этого пикантного и сладковатого овоща традиционно готовят салаты, добавляя многие другие свежие овощи. Но если замариновать редиску в пряном рассоле – получится чудесная закуска, которая дополняет любые мясные блюда и может храниться в холодильнике до 3 месяцев.

Идея приготовления маринованного редиса опубликована на странице meshaem.food в Instagram.

Ингредиенты:

редис – 500 г

чеснок – 2 зубчика

укроп – веточка

сахар – 3 ч.л

соль – 1 ч.л

лавровый лист – 2 шт

перец душистый горошек – по вкусу

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перец черный горошек – по вкусу

уксус 9% – 1 ст. л

вода – 500 мл

Способ приготовления:

1. Приготовить маринад: смешать сахар, соль, перец и лавровые листья.

2. Залить водой.

3. Довести маринад до кипения и выключить.

4. Редис нарезать кусочками.

5. На дно банки положить веточку укропа, 2 зубца чеснока и редис.

6. Залить холодным маринадом.

7. Закрутить крышкой, влить уксус и поставить в холодильник.

8. Такой редис может храниться до 3 месяцев.

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