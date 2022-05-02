Как замариновать редиску: вариант пикантной весенней закуски

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Как замариновать редиску: вариант пикантной весенней закуски

Сезон редиса в разгаре. Из этого пикантного и сладковатого овоща традиционно готовят салаты, добавляя многие другие свежие овощи. Но если замариновать редиску в пряном рассоле – получится чудесная закуска, которая дополняет любые мясные блюда и может храниться в холодильнике до 3 месяцев.

Идея приготовления маринованного редиса опубликована на странице meshaem.food в Instagram.

Рецепт маринованного редиса

Ингредиенты:

  • редис – 500 г

  • чеснок – 2 зубчика

  • укроп – веточка

  • сахар – 3 ч.л

  • соль – 1 ч.л

  • лавровый лист – 2 шт

  • перец душистый горошек – по вкусу

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  • перец черный горошек – по вкусу

  • уксус 9% – 1 ст. л

  • вода – 500 мл

Приготовление пикантного маринада для редиса.

Способ приготовления:

1. Приготовить маринад: смешать сахар, соль, перец и лавровые листья.

Нарезка редиса для маринования

2. Залить водой.

3. Довести маринад до кипения и выключить.

4. Редис нарезать кусочками.

5. На дно банки положить веточку укропа, 2 зубца чеснока и редис.

Выкладывание редиса в банке

6. Залить холодным маринадом.

7. Закрутить крышкой, влить уксус и поставить в холодильник.

Заливка редиса приготовленным маринадом

8. Такой редис может храниться до 3 месяцев.

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