Как замариновать редиску: вариант пикантной весенней закуски
Сезон редиса в разгаре. Из этого пикантного и сладковатого овоща традиционно готовят салаты, добавляя многие другие свежие овощи. Но если замариновать редиску в пряном рассоле – получится чудесная закуска, которая дополняет любые мясные блюда и может храниться в холодильнике до 3 месяцев.
Идея приготовления маринованного редиса опубликована на странице meshaem.food в Instagram.
Ингредиенты:
редис – 500 г
чеснок – 2 зубчика
укроп – веточка
сахар – 3 ч.л
соль – 1 ч.л
лавровый лист – 2 шт
перец душистый горошек – по вкусу
перец черный горошек – по вкусу
уксус 9% – 1 ст. л
вода – 500 мл
Способ приготовления:
1. Приготовить маринад: смешать сахар, соль, перец и лавровые листья.
2. Залить водой.
3. Довести маринад до кипения и выключить.
4. Редис нарезать кусочками.
5. На дно банки положить веточку укропа, 2 зубца чеснока и редис.
6. Залить холодным маринадом.
7. Закрутить крышкой, влить уксус и поставить в холодильник.
8. Такой редис может храниться до 3 месяцев.
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