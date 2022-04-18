Как замариновать шашлык с луком и специями: самый простой рецепт
Шашлык – это беспроигрышное и вкусное мясное блюдо, которое будет удачно гармонировать на праздничном столе. Готовят шашлык из разного мяса, при этом самое важное – сделать удачный маринад. Если дома у вас минимальный набор продуктов, то подойдет даже обычный лук и специи. Мясо получается очень сочным и нежным.
Популярный шеф-повар Валерий Пономарь (ponomar_valeriy) на своей странице в Instagram поделился рецептом шашлыка с луком и специями.
Ингредиенты:
свиная шея – 2 кг
лук – 1 кг
соль – 1 ст. л.
чёрный перец – 1 ч. л.
паприка сладкая – 1\2 ст. л.
острый перец – 1\2 ч. л.
базилик сушеный – 1\2 ст. л.
кориандр – 1 ч. л.
растительное масло – 4 ст. л.
Способ приготовления:
1. Мясо порезать порционными кусками.
2. Лук порезать полукольцами. Смешать его с солью и размять руками, чтобы пустил сок.
3. Смешать лук со свининой.
4. Добавить все специи и растительное масло. Тщательно перемешать. Мариновать 2-3 часа.
5. Пожарить или запечь шашлык.
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