Шашлык – это беспроигрышное и вкусное мясное блюдо, которое будет удачно гармонировать на праздничном столе. Готовят шашлык из разного мяса, при этом самое важное – сделать удачный маринад. Если дома у вас минимальный набор продуктов, то подойдет даже обычный лук и специи. Мясо получается очень сочным и нежным.

Популярный шеф-повар Валерий Пономарь (ponomar_valeriy) на своей странице в Instagram поделился рецептом шашлыка с луком и специями.

Ингредиенты:

свиная шея – 2 кг

лук – 1 кг

соль – 1 ст. л.

чёрный перец – 1 ч. л.

паприка сладкая – 1\2 ст. л.

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острый перец – 1\2 ч. л.

базилик сушеный – 1\2 ст. л.

кориандр – 1 ч. л.

растительное масло – 4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Мясо порезать порционными кусками.

2. Лук порезать полукольцами. Смешать его с солью и размять руками, чтобы пустил сок.

3. Смешать лук со свининой.

4. Добавить все специи и растительное масло. Тщательно перемешать. Мариновать 2-3 часа.

5. Пожарить или запечь шашлык.

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