Скумбрия – один из самых бюджетных и полезных видов рыбы, которую можно запекать, солить, мариновать. Особенно вкусно она сочетается с луком и пряным маринадом.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусной засоленной скумбрии в маринаде, которую можно есть в пост.

Ингредиенты:

замороженная скумбрия – 2 шт

лук репчатый – 2-3 шт

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вода – 200 мл

соль – 1 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

приправа "10 овощей" – 1 ч. л.

молотый кориандр – 1 ч. л.

масло – 70 г

уксус – 50 мл

лавровые листья

черный перец горошком

Способ приготовления:

1. Рыбу почистить от внутренностей, порезать порционными кусками и выложить в кастрюлю одним слоем.

2. Порезать лук кольцами и выложить между каждым куском рыбы.

3. Остальные ингредиенты для маринада смешать и довести до кипения. Залить им рыбу.

4. Рыбу в маринаде снова поставить на плиту, довести до кипения и варить еще 5-7 минут. После этого охладить рыбу и хранить в маринаде.

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