Как замариновать скумбрию, чтобы можно было есть в пост: рецепт вкусного маринада

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
633
Как замариновать скумбрию, чтобы можно было есть в пост: рецепт вкусного маринада

Скумбрия – один из самых бюджетных и полезных видов рыбы, которую можно запекать, солить, мариновать. Особенно вкусно она сочетается с луком и пряным маринадом.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусной засоленной скумбрии в маринаде, которую можно есть в пост.

Рецепт скумбрии в маринаде

Ингредиенты:

  • замороженная скумбрия – 2 шт
  • лук репчатый – 2-3 шт
Видео дня
  • вода – 200 мл
  • соль – 1 ч. л.
  • сахар – 1 ч. л.
  • приправа "10 овощей" – 1 ч. л.
  • молотый кориандр – 1 ч. л.
  • масло – 70 г
  • уксус – 50 мл
  • лавровые листья
  • черный перец горошком

Способ приготовления:

1. Рыбу почистить от внутренностей, порезать порционными кусками и выложить в кастрюлю одним слоем.

Как вкусно замолить скумбрию

2. Порезать лук кольцами и выложить между каждым куском рыбы.

3. Остальные ингредиенты для маринада смешать и довести до кипения. Залить им рыбу.

Скумбрия с луком в маринаде

4. Рыбу в маринаде снова поставить на плиту, довести до кипения и варить еще 5-7 минут. После этого охладить рыбу и хранить в маринаде.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты