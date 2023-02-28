Как замариновать скумбрию, чтобы можно было есть в пост: рецепт вкусного маринада
Скумбрия – один из самых бюджетных и полезных видов рыбы, которую можно запекать, солить, мариновать. Особенно вкусно она сочетается с луком и пряным маринадом.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусной засоленной скумбрии в маринаде, которую можно есть в пост.
Ингредиенты:
- замороженная скумбрия – 2 шт
- лук репчатый – 2-3 шт
- вода – 200 мл
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 1 ч. л.
- приправа "10 овощей" – 1 ч. л.
- молотый кориандр – 1 ч. л.
- масло – 70 г
- уксус – 50 мл
- лавровые листья
- черный перец горошком
Способ приготовления:
1. Рыбу почистить от внутренностей, порезать порционными кусками и выложить в кастрюлю одним слоем.
2. Порезать лук кольцами и выложить между каждым куском рыбы.
3. Остальные ингредиенты для маринада смешать и довести до кипения. Залить им рыбу.
4. Рыбу в маринаде снова поставить на плиту, довести до кипения и варить еще 5-7 минут. После этого охладить рыбу и хранить в маринаде.
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