Куриный бульон есть в составе многих блюд. Поэтому, чтобы каждый раз не тратить много времени на приготовление такого продукта, его можно заморозить. Заготовка может достаточно долго храниться.

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О том, как можно удобно заморозить бульон, рассказала фудблогер Дарья Иванова (eatme daily) в Instagram. Продукт не теряет свои полезные свойства.

Преимущества использования замороженного бульона:

1. В приготовлении ризотто, крем-супов, каш, классических блюд.

2. Колоссальная экономия времени. Если приготовление супа занимает 2 часа, то с готовым бульоном – всего 40 минут.

3. Это удобно. Однажды сварить, хранить в контейнере или небольших лотках и всегда иметь под рукой.

Ингредиенты:

курица – 1,5 кг.

вода – 2,5 л.

лист лавровый – 1 шт.

масло – 1 ст.л.

лук – 1 шт.

Способ приготовления:

1. В большой кастрюле на среднем нагреве разогреть растительное масло.

2. Выложить не мелко порезанный лук, поджарить, помешивая, 2-3 минуты.

3. Переложить в тарелку.

4. Увеличить температуру и несколько подходов поджарить порезанную курицу.

5. Повернуть лук.

6. Влить 2 литра кипятка, добавить 1 лавровый лист.

7. Можно по желанию посолить (1-2 ч.л.).

8. Увеличить температуру до максимума, довести до кипения. Убавить нагрев до минимума и варить 30 минут, периодически снимая пену.

9. Готовый бульон заморозить – он может храниться 3-4 месяца. В холодильнике до 2 дней.

10. Удобно замораживать в форме льда, кубики собрать в лоток и использовать при необходимости. На один суп будет достаточно 3-5 кубиков.

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