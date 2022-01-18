Как запаковать продукты для заморозки без вакууматора: пригодится миска с водой. Видео
Каждая хозяйка знает, что такое вакууматор и как этот девайс облегчает жизнь на кухне. Он пригодится тогда, когда нужно правильно подготовить продукты к заморозке, а именно упаковать их так, чтобы они занимали гораздо меньше места в морозильной камере. Вдобавок вакууматор защищает пищу от повреждений и позволяет ей дольше оставаться свежей.
Но что делать, если такого помощника нет дома, а замораживать еду приходится в обычных целлофановых пакетиках? В этом случае поможет миска с водой. Лайфхаком поделились в Tik-Tok. (Для того чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).
Для того чтобы заморозить продукты без вакууматора, понадобится:
пакет с замком zip-lock
миска с водой
Технология применения:
1. Для начала необходимо поместить нужные продукты для заморозки в пакет.
2. После этого нужно постепенно опустить пакет в миску с водой – таким образом из него начнет выходить лишний воздух.
3. Закрыть пакет на молнию и вытереть полотенцем.
@staceybdixon How have I never known это until now?🙀 #lifehack ♬ original sound - Stacey D
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