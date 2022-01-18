Как запаковать продукты для заморозки без вакууматора: пригодится миска с водой. Видео

Каждая хозяйка знает, что такое вакууматор и как этот девайс облегчает жизнь на кухне. Он пригодится тогда, когда нужно правильно подготовить продукты к заморозке, а именно упаковать их так, чтобы они занимали гораздо меньше места в морозильной камере. Вдобавок вакууматор защищает пищу от повреждений и позволяет ей дольше оставаться свежей.

Но что делать, если такого помощника нет дома, а замораживать еду приходится в обычных целлофановых пакетиках? В этом случае поможет миска с водой. Лайфхаком поделились в Tik-Tok. (Для того чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Для того чтобы заморозить продукты без вакууматора, понадобится:

Видео дня

пакет с замком zip-lock

миска с водой

Технология применения:

1. Для начала необходимо поместить нужные продукты для заморозки в пакет.

2. После этого нужно постепенно опустить пакет в миску с водой – таким образом из него начнет выходить лишний воздух.

3. Закрыть пакет на молнию и вытереть полотенцем.

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