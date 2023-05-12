Уже совсем скоро начнется сезон кабачков. Из них можно приготовить множество блюд: оладьи, пиццу, запеканку, вкусно запечь со специями или нафаршировать фаршем, мясом, овощами или сыром.

Фудблогер Роксолана Гарасимов (roksolana.harasymiv) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченных фаршированных кабачков с филе и сыром, которые можно есть даже детям.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт

филе индюка – 150 г

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лук – 1\2 шт

яйца – 1 шт

твердый сыр – 30 г

специи: хмели-сунели, перец, сушеный чеснок

Способ приготовления:

1. Для начала нужно тщательно помыть кабачок и нарезать кольцами толщиной 3-4 сантиметра. Вырезать в каждом кружочке серединку, но ее не выбрасывать – она пригодится для начинки.

2. На этом шаге необходимо порезать произвольно мясо, положить в чашу блендера. Добавить также яйцо, лук, серединку кабачка и специи. Взбить все до однородной массы.

3. Отдельно натереть сыр на терке, он понадобится для посыпки.

4. Готовой начинкой нафаршировать кольца кабачков, выложить на противень или в форму, застеленную пергаментом.

5. Запекать при температуре 180 градусов 25-30 минут. За 10 минут до готовности достать кабачки из духовки и посыпать тертым сыром и снова поставить запекать. Готово!

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