Как запечь кабачки в духовке: вкусный рецепт сезонного блюда
Уже совсем скоро начнется сезон кабачков. Из них можно приготовить множество блюд: оладьи, пиццу, запеканку, вкусно запечь со специями или нафаршировать фаршем, мясом, овощами или сыром.
Фудблогер Роксолана Гарасимов (roksolana.harasymiv) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченных фаршированных кабачков с филе и сыром, которые можно есть даже детям.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт
- филе индюка – 150 г
- лук – 1\2 шт
- яйца – 1 шт
- твердый сыр – 30 г
- специи: хмели-сунели, перец, сушеный чеснок
Способ приготовления:
1. Для начала нужно тщательно помыть кабачок и нарезать кольцами толщиной 3-4 сантиметра. Вырезать в каждом кружочке серединку, но ее не выбрасывать – она пригодится для начинки.
2. На этом шаге необходимо порезать произвольно мясо, положить в чашу блендера. Добавить также яйцо, лук, серединку кабачка и специи. Взбить все до однородной массы.
3. Отдельно натереть сыр на терке, он понадобится для посыпки.
4. Готовой начинкой нафаршировать кольца кабачков, выложить на противень или в форму, застеленную пергаментом.
5. Запекать при температуре 180 градусов 25-30 минут. За 10 минут до готовности достать кабачки из духовки и посыпать тертым сыром и снова поставить запекать. Готово!
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