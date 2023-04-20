Как правило, молодой картофель чаще всего отваривают и подают с маслом и зеленью. Но если вы любите картошку с корочкой, то ее можно вкусно запечь в духовке.

Фудблогер Галина Немеш (halyna_nemesh) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного молодого картофеля со специями и сыром.

Ингредиенты:

молодой картофель

соль, перец, паприка, сухой чеснок

твердый сыр

зеленый лук

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Способ приготовления:

1. Картофель порезать ломтиками (если готовите из старого картофеля – его лучше предварительно отварить до полуготовности).

2. Картошку смешать со всеми специями.

3. Смазать противень маслом, посыпать дно тертым сыром, по желанию посыпать зеленый лук. Сверху выложить картошку.

4. Запекать при температуре 190 градусов 30-40 минут.

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