Как запечь сочные и нежирные ребрышки в духовке: мясо просто тает во рту
Такие ребрышки могут с легкостью заменить шашлык. И приготовить их можно прямо в духовке. Мясо получается мягким и сочным. А главное – нежирным.
Идея приготовления нежных и сочных ребрышек в духовке опубликована на странице фудблогера Яны Городиновской (gordynovskaya) в Instagram. Для такого рецепта вам понадобится фольга.
Ингредиенты:
- ребра свинины
- соус барбекю
- сладкая горчица
- мед – 1,5 ст.л.
- соль
- черный перец, кориандр, копченая паприка, сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Зачистить ребра от излишнего жира, снять пленку.
2. Натереть горчицей.
3. Посолить и приправить с обеих сторон.
4. Завернуть в 2 слоя фольги.
5. Запекать 2 часа при температуре 150 градусов.
6. Достать ребра.
7. Перевернуть мясистым боком и смазать соусом барбекю, смешанным с медом.
8. Запекать 7-10 минут при температуре 180 градусов (ориентироваться на духовку).
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