Как запечь сочные и нежирные ребрышки в духовке: мясо просто тает во рту

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
129
Как запечь сочные и нежирные ребрышки в духовке: мясо просто тает во рту

Такие ребрышки могут с легкостью заменить шашлык. И приготовить их можно прямо в духовке. Мясо получается мягким и сочным. А главное – нежирным.

Идея приготовления нежных и сочных ребрышек в духовке опубликована на странице фудблогера Яны Городиновской (gordynovskaya) в Instagram. Для такого рецепта вам понадобится фольга.

Как запечь сочные и нежирные ребрышки в духовке: мясо просто тает во рту

Ингредиенты:

  • ребра свинины
  • соус барбекю
  • сладкая горчица
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  • мед – 1,5 ст.л.
  • соль
  • черный перец, кориандр, копченая паприка, сухой чеснок

Способ приготовления:

Как запечь сочные и нежирные ребрышки в духовке: мясо просто тает во рту

1. Зачистить ребра от излишнего жира, снять пленку.

2. Натереть горчицей.

Как запечь сочные и нежирные ребрышки в духовке: мясо просто тает во рту

3. Посолить и приправить с обеих сторон.

4. Завернуть в 2 слоя фольги.

Как запечь сочные и нежирные ребрышки в духовке: мясо просто тает во рту

5. Запекать 2 часа при температуре 150 градусов.

6. Достать ребра.

Как запечь сочные и нежирные ребрышки в духовке: мясо просто тает во рту

7. Перевернуть мясистым боком и смазать соусом барбекю, смешанным с медом.

8. Запекать 7-10 минут при температуре 180 градусов (ориентироваться на духовку).

Как запечь сочные и нежирные ребрышки в духовке: мясо просто тает во рту

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