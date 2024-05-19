Такие ребрышки могут с легкостью заменить шашлык. И приготовить их можно прямо в духовке. Мясо получается мягким и сочным. А главное – нежирным.

Идея приготовления нежных и сочных ребрышек в духовке опубликована на странице фудблогера Яны Городиновской (gordynovskaya) в Instagram. Для такого рецепта вам понадобится фольга.

Ингредиенты:

ребра свинины

соус барбекю

сладкая горчица

Видео дня

мед – 1,5 ст.л.

соль

черный перец, кориандр, копченая паприка, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Зачистить ребра от излишнего жира, снять пленку.

2. Натереть горчицей.

3. Посолить и приправить с обеих сторон.

4. Завернуть в 2 слоя фольги.

5. Запекать 2 часа при температуре 150 градусов.

6. Достать ребра.

7. Перевернуть мясистым боком и смазать соусом барбекю, смешанным с медом.

8. Запекать 7-10 минут при температуре 180 градусов (ориентироваться на духовку).

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: