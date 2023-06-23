Прекрасной альтернативой шашлыку на природе могут стать сочные ребрышки в духовке. Для того чтоб, они получились мягкими и нежными, нужно выбрать несколько простых компонентов. Также важно рассчитать правильное время для запекания.

Идея приготовления мягких запеченных ребрышек в маринаде опубликована на странице фудблогера Наталии с ником tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

ребра – 1 кг

горчица американская

соус барбекю

сахар, соль, сухой чеснок, паприка

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Способ приготовления:

1. Ребра помыть и обрезать все излишнее.

2. Ребра хорошо смазать горчицей с обеих сторон.

3. Присыпать хорошо сахаром, солью, чесноком, паприкой, с обеих сторон.

4. Фольгу сверху и снизу кладем в 2 слоя. Выкладываем ребра в форму. Плотно закрываем.

5. Поместить в духовку при температуре 150 градусов на 2 часа.

6. Достаем ребра и открываем верх.

7. По желанию сменить фольгу.

8. Смазываем верх ребер соусом барбекю и ставим еще в духовку при температуре 150 градусов на 30 минут.

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