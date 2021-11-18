Как засолить скумбрию в домашних условиях: получается в меру соленой и нежной

Трудно представить себе праздничный стол без рыбы, а тем более скумбрии. Это универсальная рыба, которая понравится даже тем, кто не является ее ценителем.

Наиболее людбимая – соленая, которую хозяйки обычно привыкли покупать в магазине. Но такую вполне реально засолить дома, и блюдо получается в разы вкуснее. Гости точно оценят и даже будут просить рецепт.

Как идеально засолить скумбрию в домашних условиях, расскажет редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов.

Скумбрия пряного посола, рецептом которой поделилась фудблогер alina_foodee на своей странице в Instagram

Видео дня

Ингредиенты:

Скумбрия – 500-600 г

Соль – 1 ст. л.

Сахар – 0,5 ст. л.

Вода – 200 мл

Гвоздика – 2-3 шт

Кориандр – 0,5 ч. л.

Лавровые листья – 1 шт

Перец ароматный – 3 шт

Черный перец горошком – 6-7 шт

Растительное масло – 1 ст. л.

Уксус – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Налить в кастрюлю воду. Добавить гвоздику, лавровые листья, перец, кориандр, соль и сахар. Довести до кипения, дать повариться 5 минут, после чего охладить рассол до комнатной температуры.

2. Скумбрию почистить и нарезать на порционные куски. Выложить в емкость.

3. Залить маринадом и оставить на 6-7 часов при комнатной температуре или 8-10 часов в холодильнике.

4. Готовую рыбу подавать с луком.

Малосольная скумбрия в рассоле с луком, рецептом которой поделилась фудблогер kristi_cooking на своей странице

Ингредиенты:

Скумбрия – 2 шт

Вода – 2 л

Соль – 3 ст. л.

Сахар – 1 ч. л.

Сухая горчица – 1 ч. л.

Лавровые листья – 3 шт

Лук – 2 шт

Способ приготовления:

1. Скумбрию почистить, промыть и порезать порционными кусками.

2. В кастрюлю налить воду. Добавить к ней соль, сахар, горчицу и лавровые листья. Довести до кипения и охладить рассол до комнатной температуры.

3. Нарезать лук соломкой.

4. Скумбрию выложить в банку или любую другую емкость, залить маринадом и посыпать луком. Накрыть крышкой и поставить в холодильник как минимум на сутки.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :