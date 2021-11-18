Как засолить скумбрию в домашних условиях: получается в меру соленой и нежной
Трудно представить себе праздничный стол без рыбы, а тем более скумбрии. Это универсальная рыба, которая понравится даже тем, кто не является ее ценителем.
Наиболее людбимая – соленая, которую хозяйки обычно привыкли покупать в магазине. Но такую вполне реально засолить дома, и блюдо получается в разы вкуснее. Гости точно оценят и даже будут просить рецепт.
Как идеально засолить скумбрию в домашних условиях, расскажет редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов.
Скумбрия пряного посола, рецептом которой поделилась фудблогер alina_foodee на своей странице в Instagram
Ингредиенты:
Скумбрия – 500-600 г
Соль – 1 ст. л.
Сахар – 0,5 ст. л.
Вода – 200 мл
Гвоздика – 2-3 шт
Кориандр – 0,5 ч. л.
Лавровые листья – 1 шт
Перец ароматный – 3 шт
Черный перец горошком – 6-7 шт
Растительное масло – 1 ст. л.
Уксус – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Налить в кастрюлю воду. Добавить гвоздику, лавровые листья, перец, кориандр, соль и сахар. Довести до кипения, дать повариться 5 минут, после чего охладить рассол до комнатной температуры.
2. Скумбрию почистить и нарезать на порционные куски. Выложить в емкость.
3. Залить маринадом и оставить на 6-7 часов при комнатной температуре или 8-10 часов в холодильнике.
4. Готовую рыбу подавать с луком.
Малосольная скумбрия в рассоле с луком, рецептом которой поделилась фудблогер kristi_cooking на своей странице
Ингредиенты:
Скумбрия – 2 шт
Вода – 2 л
Соль – 3 ст. л.
Сахар – 1 ч. л.
Сухая горчица – 1 ч. л.
Лавровые листья – 3 шт
Лук – 2 шт
Способ приготовления:
1. Скумбрию почистить, промыть и порезать порционными кусками.
2. В кастрюлю налить воду. Добавить к ней соль, сахар, горчицу и лавровые листья. Довести до кипения и охладить рассол до комнатной температуры.
3. Нарезать лук соломкой.
4. Скумбрию выложить в банку или любую другую емкость, залить маринадом и посыпать луком. Накрыть крышкой и поставить в холодильник как минимум на сутки.
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