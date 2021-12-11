Как засушить идеальные апельсины к Новому году: самая простая технология
Сушеные апельсины за последние годы стали настоящим трендом в декорировании и кондитерском искусстве. Такое украшение придаст вашему новогоднему празднованию особую волшебную и уютную атмосферу и красок. Но часто в домашних условиях сделать такую красоту не получается: фрукты подгорают и крошатся. Все это из-за неправильной технологии высушивания.
Идея приготовления идеальных украшений из апельсинов опубликована на странице vegansearth в Instagram.
Как можно использовать сушеные апельсины:
Как украшение на елку.
Как декор для дома.
Для упаковки, оформления подарочных коробок внутри.
Для украшения блюд на Новый год.
Как перекус в чай или коктейль.
⠀Способ приготовления:⠀
1. Апельсины тонко нарезать толщиной 3-4 мм, просушить бумажными полотенцами с двух сторон.
2. Выложить на коврик или пергамент в один слой.
3. Все время выпекать с конвекцией по такой технологии:
30 минут при температуре 150 градусов , каждые 10 минут переворачивать
2 часа при температуре 70 градусов, каждые 30 минут переворачивать
вместе на выпекание идет 2,5 часа
4. Оставить на сутки досушиться при комнатной температуре, переложить в банку или бумажный пакетик.
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