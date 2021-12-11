Как засушить идеальные апельсины к Новому году: самая простая технология

Сушеные апельсины за последние годы стали настоящим трендом в декорировании и кондитерском искусстве. Такое украшение придаст вашему новогоднему празднованию особую волшебную и уютную атмосферу и красок. Но часто в домашних условиях сделать такую красоту не получается: фрукты подгорают и крошатся. Все это из-за неправильной технологии высушивания.

Идея приготовления идеальных украшений из апельсинов опубликована на странице vegansearth в Instagram.

Как можно использовать сушеные апельсины:

Как украшение на елку.

Как декор для дома.

Для упаковки, оформления подарочных коробок внутри.

Видео дня

Для украшения блюд на Новый год.

Как перекус в чай или коктейль.

⠀Способ приготовления:⠀

1. Апельсины тонко нарезать толщиной 3-4 мм, просушить бумажными полотенцами с двух сторон.

2. Выложить на коврик или пергамент в один слой.

3. Все время выпекать с конвекцией по такой технологии:

30 минут при температуре 150 градусов , каждые 10 минут переворачивать

2 часа при температуре 70 градусов, каждые 30 минут переворачивать

вместе на выпекание идет 2,5 часа

4. Оставить на сутки досушиться при комнатной температуре, переложить в банку или бумажный пакетик.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: