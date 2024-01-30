Среди большого количества колбасных изделий очень тяжело выбрать действительно качественный продукт. Недобросовестные производители в целях экономии часто используют разнообразные вредные добавки. Поэтому следует узнать. как их распознать.

Редакция FoodOboz расскажет, какая магазинная колбаса самая вредная. Особое внимание следует обращать на состав.

Какой бы ни была колбаса: копченой, вареной, вяленой – обязательно обращайте внимание на состав. Ни в коем случае не покупайте продукт, содержащий следующие добавки:

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VЕ132 (индиго кармазин)

Е133 (бриллиантовый синий)

Е102 (таракан)

Е104 (желтый хинолин)

Е107 (желтый)

2GЕ110 (желтый солнечный)

Е122 (азорубин)–

Е124 (понсо)

4RЕ129 (альлюра)

ACЕ131 (патентный)

Все эти вещества очень вредные для организма, поэтому никогда не покупайте колбасу, если они указаны на упаковке. Также у каждого вида есть свои особые характеристики, на которые нужно обращать внимание во время покупки.

Цвет вареной колбасы

Если вареная колбаса имеет яркий розовый цвет – не покупайте ее. Это означает, что продукт содержит много красителей. Настоящая колбаса должна быть бледно-розовой.

Неправильная упаковка

Перед покупкой подробно осмотрите колбасу. Упаковка должна быть цельной, без повреждений и деформаций. Оболочка должна плотно прилегать к мясу.

Обратите внимание на срез

Влажный срез, имеющий неравномерную окраску – это признак испорченной колбасы. Срез качественной колбасы – сухой и гладкий, равномерного цвета.

Отметка на упаковке

Ни в коем случае не покупайте колбасу, на которой написано "мясное изделие". Выбирайте продукт с надписью "колбаса" или "сосиски". Лучше всего, если будет отмечен "высший сорт".

Но самое главное, чтобы на упаковке была написана "колбаса" или "сосиски", а не "мясное изделие".

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