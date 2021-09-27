Какая пища считается кошерной – главные правила
Суккот – один из крупнейших праздников еврейского народа, который приходится на 21-28 сентября. Как и в будние дни, так и в праздничные евреи придерживаются кашрута – правила потребления продуктов. Кошерной называется пища, которую разрешено есть евреям согласно юдейскому вероучению. Животное становится кошерным, только когда убито специальным человеком и в специальной технике, без страданий. Запрещенная пища называется трафна.
Сегодня редакция FoodOboz расскажет об особенностях кошерной пищи, и что не едят верующие евреи.
Самая распространенная кошерная пища:
Мясо едят, но только парнокопытных млекопитающих: корова, овца, коза.
Мясо домашней птицы
Овощи, фрукты, злаки
Рыба и морепродукты могут быть на столе, если у них есть плавники и чешуя
Мед
Запрещенная пища, которая не является кошерной
Дичь, особенно хищные птицы.
Раки, устрицы, крабы, мидии, угорь.
Различные насекомые, скорпионы и змеи.
Свинина и крольчатина.
Все продукты, которые происходят от некошерных животных: например кумыс или черная икра.
Сочетания продуктов, которые не считаются кошерными:
Израильская закуска "Хацилим"
Ингредиенты:
Баклажан
Концентрированная тхина (паста из кунжутных семечек)
Холодная вода
Лимон
Соль
Перец
Кинза
Способ приготовления:
Накалываем баклажан, заворачиваем в фольгу, отправляем на маленький огонь. Переворачиваем во время запекания.
Готовим тхину: разводим ее с водой и лимонным соком, солим. Должна получиться консистенция жидкой сметаны. Мелко нарезаем кинзу и добавляем в тхину половину.
Снимаем баклажан с огня, когда он станет совсем мягким. Очищаем от кожуры, мелко режем ножом, солим и перчим.
Выкладываем на тарелку, формируя пустое место для тхины посередине. Вливаем тхину и украшаем кинзой.
Подаем на праздничный и даже обычный стол с теплой залой или питой.
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