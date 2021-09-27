Какая пища считается кошерной – главные правила

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Какая пища считается кошерной – главные правила

Суккот – один из крупнейших праздников еврейского народа, который приходится на 21-28 сентября. Как и в будние дни, так и в праздничные евреи придерживаются кашрута – правила потребления продуктов. Кошерной называется пища, которую разрешено есть евреям согласно юдейскому вероучению. Животное становится кошерным, только когда убито специальным человеком и в специальной технике, без страданий. Запрещенная пища называется трафна.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет об особенностях кошерной пищи, и что не едят верующие евреи.

Самая распространенная кошерная пища:

Фрукты, овощи и мед – кошерная пища

  1. Мясо едят, но только парнокопытных млекопитающих: корова, овца, коза.

  2. Мясо домашней птицы

  3. Овощи, фрукты, злаки

  4. Рыба и морепродукты могут быть на столе, если у них есть плавники и чешуя

  5. Мед

Запрещенная пища, которая не является кошерной

Устрицы, сочетание молочных и мясных продуктов – не кошерная пища
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  1. Дичь, особенно хищные птицы.

  2. Раки, устрицы, крабы, мидии, угорь.

  3. Различные насекомые, скорпионы и змеи.

  4. Свинина и крольчатина.

  5. Все продукты, которые происходят от некошерных животных: например кумыс или черная икра.

Сочетания продуктов, которые не считаются кошерными:

  1. Молоко и мясо.

  2. Бутерброд с маслом и колбасой.

  3. Оливье.

  4. Мясной борщ со сметаной.

  5. Чизбургер и другие.

Израильская закуска "Хацилим"

"Хацилим" – традиционная еврейская закуска

Ингредиенты:

  • Баклажан

  • Концентрированная тхина (паста из кунжутных семечек)

  • Холодная вода

  • Лимон

  • Соль

  • Перец

  • Кинза

Способ приготовления:

  1. Накалываем баклажан, заворачиваем в фольгу, отправляем на маленький огонь. Переворачиваем во время запекания.

  2. Готовим тхину: разводим ее с водой и лимонным соком, солим. Должна получиться консистенция жидкой сметаны. Мелко нарезаем кинзу и добавляем в тхину половину.

  3. Снимаем баклажан с огня, когда он станет совсем мягким. Очищаем от кожуры, мелко режем ножом, солим и перчим.

  4. Выкладываем на тарелку, формируя пустое место для тхины посередине. Вливаем тхину и украшаем кинзой.

  5. Подаем на праздничный и даже обычный стол с теплой залой или питой.

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