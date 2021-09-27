Какая пища считается кошерной – главные правила

Суккот – один из крупнейших праздников еврейского народа, который приходится на 21-28 сентября. Как и в будние дни, так и в праздничные евреи придерживаются кашрута – правила потребления продуктов. Кошерной называется пища, которую разрешено есть евреям согласно юдейскому вероучению. Животное становится кошерным, только когда убито специальным человеком и в специальной технике, без страданий. Запрещенная пища называется трафна.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет об особенностях кошерной пищи, и что не едят верующие евреи.

Самая распространенная кошерная пища:

Мясо едят, но только парнокопытных млекопитающих: корова, овца, коза. Мясо домашней птицы Овощи, фрукты, злаки Рыба и морепродукты могут быть на столе, если у них есть плавники и чешуя Мед

Запрещенная пища, которая не является кошерной

Видео дня

Дичь, особенно хищные птицы. Раки, устрицы, крабы, мидии, угорь. Различные насекомые, скорпионы и змеи. Свинина и крольчатина. Все продукты, которые происходят от некошерных животных: например кумыс или черная икра.

Сочетания продуктов, которые не считаются кошерными:

Молоко и мясо. Бутерброд с маслом и колбасой. Оливье. Мясной борщ со сметаной. Чизбургер и другие.

Израильская закуска "Хацилим"

Ингредиенты:

Баклажан

Концентрированная тхина (паста из кунжутных семечек)

Холодная вода

Лимон

Соль

Перец

Кинза

Способ приготовления:

Накалываем баклажан, заворачиваем в фольгу, отправляем на маленький огонь. Переворачиваем во время запекания. Готовим тхину: разводим ее с водой и лимонным соком, солим. Должна получиться консистенция жидкой сметаны. Мелко нарезаем кинзу и добавляем в тхину половину. Снимаем баклажан с огня, когда он станет совсем мягким. Очищаем от кожуры, мелко режем ножом, солим и перчим. Выкладываем на тарелку, формируя пустое место для тхины посередине. Вливаем тхину и украшаем кинзой. Подаем на праздничный и даже обычный стол с теплой залой или питой.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: