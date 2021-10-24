Какие бананы нужно есть, чтобы они принесли пользу: советы специалиста
Кто-то любит очень спелые бананы, а кто-то наоборот – зеленые. И польза в этих плодов совершенно разная. Поэтому чтобы употребление продукта было безопасным для организма, нужно выяснить, какие бананы есть можно, а от каких лучше отказаться.
О свойствах и выборе такого фрукта рассказывает медийный диетолог Мирослава Ульянина на своей странице в Facebook.
Эксперт отмечает, что покупать нужно максимально спелые бананы, на которых много черных точек. Тогда они идеально сладкие и полезные. При употреблении недозрелых плодов, возможно вздутие живота. Именно спелый банан даст сладкий привкус десертам (выпечке, смузи, мороженому).
Но он может быстро испортиться, поэтому следует хранить фрукт следующим образом:
Пчиститы
Порезать на кусочки
Положить в морозильную камеру.
Из спелых бананов можно приготовить много различных вкусных блюд. Идеями поделились украинские фудблогеры.
Банановые панкейки от irina_kozachuk. Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты:
банан – 1 большой спелый (160-170 г без кожицы)
яйца – 1 шт
сахар – 2 ст л
масло – 30 мл
молоко – 150 мл
мука – 150 г
разрыхлитель – 2 ч л ⠀
Способ приготовления:
Банан размять вилкой, добавить яйцо, сахар и масло, перемешать.
Влить молоко, перемешать.
Всыпать муку с разрыхлителем и снова размешать.
Выпекать на сухой разогретой сковороде.
Переворачивать, когда начнут появляться пузырьки.
Диетический банановый хлеб от annnabeauties. Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты:
банан – 240 г (примерно 2,5 шт)
яйця – 2 шт
греческий йогурт (без наполнителей) – 120 г
мука – 180 г (овсяное + рисовая 1: 1, но можно взять и другое)
разрыхлитель – 20 г
Способ приготовления:
Примерно 30-40 грамм. банана отложить для декора. Остальные перемнуты вилкой.
Яйца взбить до пышной пены и добавить банан, взбить снова.
Влить йогурт, хорошо перемешать.
Добавить муку и разрыхлитель, сделать тесто.
Переложить тесто в форму, украсить бананом и, по желанию, семенами или орешками.
Предварительно разыграть духовку до 180 градусов.
Выпекать 60 минут, полностью охладить.
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