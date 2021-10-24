Какие бананы нужно есть, чтобы они принесли пользу: советы специалиста

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
1,1 т.
Какие бананы нужно есть, чтобы они принесли пользу: советы специалиста

Кто-то любит очень спелые бананы, а кто-то наоборот – зеленые. И польза в этих плодов совершенно разная. Поэтому чтобы употребление продукта было безопасным для организма, нужно выяснить, какие бананы есть можно, а от каких лучше отказаться.

О свойствах и выборе такого фрукта рассказывает медийный диетолог Мирослава Ульянина на своей странице в Facebook.

Приготовление блюд с бананом

Эксперт отмечает, что покупать нужно максимально спелые бананы, на которых много черных точек. Тогда они идеально сладкие и полезные. При употреблении недозрелых плодов, возможно вздутие живота. Именно спелый банан даст сладкий привкус десертам (выпечке, смузи, мороженому).

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Но он может быстро испортиться, поэтому следует хранить фрукт следующим образом:

  1. Пчиститы

  2. Порезать на кусочки

  3. Положить в морозильную камеру.

Из спелых бананов можно приготовить много различных вкусных блюд. Идеями поделились украинские фудблогеры.

банановые панкейк

Банановые панкейки от irina_kozachuk. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • банан – 1 большой спелый (160-170 г без кожицы)

  • яйца – 1 шт

  • сахар – 2 ст л

  • масло – 30 мл

  • молоко – 150 мл

  • мука – 150 г

  • разрыхлитель – 2 ч л ⠀

Способ приготовления:

  1. Банан размять вилкой, добавить яйцо, сахар и масло, перемешать.

  2. Влить молоко, перемешать.

  3. Всыпать муку с разрыхлителем и снова размешать.

  4. Выпекать на сухой разогретой сковороде.

  5. Переворачивать, когда начнут появляться пузырьки.

Диетический банановый хлеб от annnabeauties. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • банан – 240 г (примерно 2,5 шт)

  • яйця – 2 шт

  • греческий йогурт (без наполнителей) – 120 г

  • мука – 180 г (овсяное + рисовая 1: 1, но можно взять и другое)

  • разрыхлитель – 20 г

Способ приготовления:

  1. Примерно 30-40 грамм. банана отложить для декора. Остальные перемнуты вилкой.

  2. Яйца взбить до пышной пены и добавить банан, взбить снова.

  3. Влить йогурт, хорошо перемешать.

  4. Добавить муку и разрыхлитель, сделать тесто.

  5. Переложить тесто в форму, украсить бананом и, по желанию, семенами или орешками.

  6. Предварительно разыграть духовку до 180 градусов.

  7. Выпекать 60 минут, полностью охладить.

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