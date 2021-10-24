Какие бананы нужно есть, чтобы они принесли пользу: советы специалиста

Кто-то любит очень спелые бананы, а кто-то наоборот – зеленые. И польза в этих плодов совершенно разная. Поэтому чтобы употребление продукта было безопасным для организма, нужно выяснить, какие бананы есть можно, а от каких лучше отказаться.

О свойствах и выборе такого фрукта рассказывает медийный диетолог Мирослава Ульянина на своей странице в Facebook.

Эксперт отмечает, что покупать нужно максимально спелые бананы, на которых много черных точек. Тогда они идеально сладкие и полезные. При употреблении недозрелых плодов, возможно вздутие живота. Именно спелый банан даст сладкий привкус десертам (выпечке, смузи, мороженому).

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Но он может быстро испортиться, поэтому следует хранить фрукт следующим образом:

Пчиститы Порезать на кусочки Положить в морозильную камеру.

Из спелых бананов можно приготовить много различных вкусных блюд. Идеями поделились украинские фудблогеры.

Банановые панкейки от irina_kozachuk. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

банан – 1 большой спелый (160-170 г без кожицы)

яйца – 1 шт

сахар – 2 ст л

масло – 30 мл

молоко – 150 мл

мука – 150 г

разрыхлитель – 2 ч л ⠀

Способ приготовления:

Банан размять вилкой, добавить яйцо, сахар и масло, перемешать. Влить молоко, перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем и снова размешать. Выпекать на сухой разогретой сковороде. Переворачивать, когда начнут появляться пузырьки.

Диетический банановый хлеб от annnabeauties. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

банан – 240 г (примерно 2,5 шт)

яйця – 2 шт

греческий йогурт (без наполнителей) – 120 г

мука – 180 г (овсяное + рисовая 1: 1, но можно взять и другое)

разрыхлитель – 20 г

Способ приготовления:

Примерно 30-40 грамм. банана отложить для декора. Остальные перемнуты вилкой. Яйца взбить до пышной пены и добавить банан, взбить снова. Влить йогурт, хорошо перемешать. Добавить муку и разрыхлитель, сделать тесто. Переложить тесто в форму, украсить бананом и, по желанию, семенами или орешками. Предварительно разыграть духовку до 180 градусов. Выпекать 60 минут, полностью охладить.

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