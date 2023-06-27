Какие блюда и напитки украл СССР: некоторые до сих пор думают, что их придумали там

В СССР был дефицит с качественными продуктами, очень часто, чтобы купить даже простую колбасу или консервы, нужно было выстоять длинную очередь. Со временем стали появляются заграничные продукты, которые стали очень популярными, например, гамбургеры, кетчуп, соки и спиртные напитки, которые навсегда стали "изобретением" СССР.

Редакция FoodOboz делится информацией о том, какие продукты и напитки СССР украл в других стран.

Докторская колбаса

Это продукт был завезена из США. В результате единственное, что изменили в Союзе – добавили в названии колбасы слово "докторская", которая якобы должна подчеркивать ее пользу для здоровья.

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Майонез и кетчуп

В 1937 году в СССР использовали для приготовления салатов соус из яиц и горчицы, который мы все хорошо знаем на вкус – майонез. А вот кетчуп был настоящей новинкой для рядового советского человека. Его стали массово выпускать в СССР и он был соусом практически ко всем блюдам, даже к супам.

Гамбургер

Это фирменное американское блюдо, которое также пытались производить в СССР. На улицах городов появлялось все больше киосков, в которых можно было купить гамбургеры с куриными или говяжьими котлетами. Цена одного гамбургера была 50 копеек.

Coca-Cola и лимонад, апельсиновый сок на завтрак

Денег на производство Coca-Cola не было, поэтому ее заменили лимонадами, которые были популярны в СССР, но которые также подсмотрели.

Стоит отметить, что в США было популярным пить апельсиновый сок на завтрак, в союзе его заменили томатным соком. Его в обязательном порядке сначала добавили в меню детских садов, школ и заводских столовых, а после он был в каждом гастрономе.

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