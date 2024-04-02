В последнее время украинская кухня приобретает в мире большую популярность. Поэтому стоит вспомнить историю и узнать, какие блюда готовили жители нашей страны в XIX веке.

Сама об этом в своем интервью FoodOboz рассказал бренд-шеф популярного ресторана Виталий Гуралевич. По его мнению, современной украинской кухни не существует, ведь в ее основе лежат именно те блюда, которые готовились еще 200-300 лет назад, но немного измененные.

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По словам Виталия, самыми популярными в XIX веке видами мяса для приготовления были именно курица и гусь. Приготовить аутентические блюда того времени можно и сейчас, ведь до наших дней сохранилось много оригинальных рецептов. Одним из таких рецептов являются краянцы в тесте.

Для приготовления этого блюда нужно отбить говяжье мясо, опустить его в кляр и жарить на сковороде. А для того, чтобы блюдо осталось сочным и приобрело нежный вкус, его отправляли брайтрур (особенная печь).

Именно в XIX веке и на территории Украины появилось очень много разнообразных блюд из мяса. Например, говяжий язычок, носивший название лизень. Также популярными стали рыбные блюда, которые готовить в основном из осетра, карпа и щуки. Еще до XIX века рыбные блюда также были популярны, но именно в это время появились различные технологии их приготовления.

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