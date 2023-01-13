13 января традиционно отмечают Щедрый вечер. Это период, когда рождественский пост уже закончился, и на стол можно ставить не постные, "щедрые" блюда. Главное правило в процессе приготовления: вся еда должна быть сытой, вкусной, а стол – ломиться от деликатесов.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, какие блюда можно приготовить на Щедрый вечер 2023 года.

Щедрая кутья

Ингредиенты:

пшеница

мак

орехи

мед

сухофрукты

сахар

сливочное масло

коньяк

Способ приготовления:

1. Пшеницу нужно замочить в воде на 1-2 часа и затем отварить до готовности.

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2. Запарить, отварить и растереть мак с сахаром.

3. Замочить в теплой воде сухофрукты, затем смешать с маком.

4. Добавить в готовую кашу смесь из мака и сухофруктов, добавить меда, орехов и немного теплой воды.

5. Добавить сливочное масло и ложку коньяка, все тщательно перемешать.

Компот из сухофруктов

Ингредиенты:

сушеные яблоки

груши

сливы

вишни

кизил

абрикосы

сушеные ягоды винограда

клюква

корица

мед

Способ приготовления:

1. Помыть несколько раз сухофрукты.

2. Довести воду до кипения, сразу насыпать все ингредиенты, перемешать, довести до кипения и сразу снять с огня кастрюлю.

3. Мед развести со компотом в чашке, перемешать и вылить в кастрюлю, добавить корицу, накрыть крышкой и дать компоту настояться 4-5 часов.

4. В готовый напиток можно добавить цедру цитрусовых, а также изюм, мяту, мелиссу, бадьян.

Домашняя ветчина

Ингредиенты:

свиной ошеек – 1,5 кг

чеснок – несколько зубчиков

горчица в зернах – 3 ст. л.

лавровые листья – 3 шт

соль, перец

приправы к мясу

Способ приготовления:

1. Мясо тщательно посолить и поперчить со всех сторон.

2. Сделать в мясе надрезы и положить в каждый чеснок. Завязать веревкой так, чтобы мясо имело плотную текстуру. Посыпать приправами.

3. В кастрюлю набрать воду и подсолить. Выложить мясо и лавровые листья. Варить минимум 2 часа.

4. Отварное мясо смазать горчицей и посыпать приправами. Выложить на противень.

5. Запекать в духовке при температуре 200 градусов 20 минут.

Домашняя колбаса

Ингредиенты:

свинина – 1,5 кг

говядина – 1,5 кг

вода – 600 г

сливочное масло – 100 г

петрушка

масло растительное

сухой чеснок

лук сушеный

кориандр, паприка, черный перец, соль

Способ приготовления:

1. Мясо смолоть через мясорубку.

2. В полученный фарш добавить соль, перец, сухой чеснок, сухой лук, паприку и кориандр, измельченную петрушку, масло. Перемешать.

3. Готовым фаршем начинить колбасу.

4. Выложить колбасу на противень, выложить лавровые листья, залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 60 минут.

5. После этого смазать колбасу растительным маслом и запекать в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.

Блинчики с маком

Ингредиенты:

молоко – 250 мл

теплая вода – 250 мл

яйца – 4 шт

мука – 200 г

соль – 0,5 ч. л.

сахар – 2 ст. л.

сливочное масло – 60 г

Для маковой начинки:

мак – 150 г

вода – 200 мл

сливочное масло – 15 г

сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Маковая начинка: мак хорошо промыть, залить водой, накрыть крышкой и поставить вариться на средний огонь, готовить, пока жидкость не испарится. После этого добавить туда сливочное масло, сахар и с помощью блендера взбить в однородную консистенцию. По желанию можно добавить ароматизаторы, изюм.

2. К теплому молоку добавить яйца, соль, сахар и перемешать. Не переставая помешивать, добавить тёплую воду и в несколько этапов добавить муку. Хорошо перемешать и добавить растопленное масло, перемешать. Тесто должно получиться не редким и не густым.

3. Сформировать блинчики с начинкой.

Вареники с капустой

Ингредиенты:

Тесто:

мука – 250 г

вода (окроп) – 150 мл

соль

сахар

масло – 2 ст. л.

Для начинки можно использовать квашеную капусту, для заправки – жареный лук.

Способ приготовления:

1. Муку просеять в миску, сделать внутри углубления и налить масло.

2. Отдельно вскипятить воду с щепоткой соли и сахара. Получившуюся жидкость налить в масло. Замесите эластичное тесто. Сначала замешивать ложкой, затем продлить руками.

3. Готовое тесто завернуть в пленку и оставить на 30 минут.

4. Готовое тесто тонко раскатать и вырезать кружочки.

5. Выложить начинку и сформовать вареники.

6. Отварить вареники в кипящей подсоленной воде.

Запеченный картофель с соусом

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

специи (паприка, сушеный чеснок, сушеный базилик) – по 1 ч. л.

соль, перец

растительное масло – 2 ст. л.

Соус:

йогурт густой, несладкий – 3 ст. л.

майонез (или сметана) – 1 ст. л.

горчица – на кончике ножа

зелень укропа

чеснок – 1-2 зубчика

соль, перец

Способ приготовления:

1. Картофель порезать ломтиками и отварить в кипящей воде. Варить 3 минуты с момента закипания на сильном огне.

2. Смешать масло, паприку, сушеный чеснок, базилик, молотый перец.

3. Готовый картофель достать из воды, слегка просушить, смешать со специями и растительным маслом. Перемешать.

4. Выложить картофель в форму, застеленную пергаментом. Запекать в разогретой до 250 градусов духовке 10-15 минут. После – запекать при температуре 180 градусов еще 10-15 минут.

5. Для соуса смешать йогурт, майонез, горчицу, измельченный укроп и чеснок, посолить по вкусу.

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