Какие блюда приготовить на Щедрый вечер 2023: меню
13 января традиционно отмечают Щедрый вечер. Это период, когда рождественский пост уже закончился, и на стол можно ставить не постные, "щедрые" блюда. Главное правило в процессе приготовления: вся еда должна быть сытой, вкусной, а стол – ломиться от деликатесов.
Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, какие блюда можно приготовить на Щедрый вечер 2023 года.
Щедрая кутья
Ингредиенты:
- пшеница
- мак
- орехи
- мед
- сухофрукты
- сахар
- сливочное масло
- коньяк
Способ приготовления:
1. Пшеницу нужно замочить в воде на 1-2 часа и затем отварить до готовности.
2. Запарить, отварить и растереть мак с сахаром.
3. Замочить в теплой воде сухофрукты, затем смешать с маком.
4. Добавить в готовую кашу смесь из мака и сухофруктов, добавить меда, орехов и немного теплой воды.
5. Добавить сливочное масло и ложку коньяка, все тщательно перемешать.
Компот из сухофруктов
Ингредиенты:
- сушеные яблоки
- груши
- сливы
- вишни
- кизил
- абрикосы
- сушеные ягоды винограда
- клюква
- корица
- мед
Способ приготовления:
1. Помыть несколько раз сухофрукты.
2. Довести воду до кипения, сразу насыпать все ингредиенты, перемешать, довести до кипения и сразу снять с огня кастрюлю.
3. Мед развести со компотом в чашке, перемешать и вылить в кастрюлю, добавить корицу, накрыть крышкой и дать компоту настояться 4-5 часов.
4. В готовый напиток можно добавить цедру цитрусовых, а также изюм, мяту, мелиссу, бадьян.
Домашняя ветчина
Ингредиенты:
- свиной ошеек – 1,5 кг
- чеснок – несколько зубчиков
- горчица в зернах – 3 ст. л.
- лавровые листья – 3 шт
- соль, перец
- приправы к мясу
Способ приготовления:
1. Мясо тщательно посолить и поперчить со всех сторон.
2. Сделать в мясе надрезы и положить в каждый чеснок. Завязать веревкой так, чтобы мясо имело плотную текстуру. Посыпать приправами.
3. В кастрюлю набрать воду и подсолить. Выложить мясо и лавровые листья. Варить минимум 2 часа.
4. Отварное мясо смазать горчицей и посыпать приправами. Выложить на противень.
5. Запекать в духовке при температуре 200 градусов 20 минут.
Домашняя колбаса
Ингредиенты:
- свинина – 1,5 кг
- говядина – 1,5 кг
- вода – 600 г
- сливочное масло – 100 г
- петрушка
- масло растительное
- сухой чеснок
- лук сушеный
- кориандр, паприка, черный перец, соль
Способ приготовления:
1. Мясо смолоть через мясорубку.
2. В полученный фарш добавить соль, перец, сухой чеснок, сухой лук, паприку и кориандр, измельченную петрушку, масло. Перемешать.
3. Готовым фаршем начинить колбасу.
4. Выложить колбасу на противень, выложить лавровые листья, залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 60 минут.
5. После этого смазать колбасу растительным маслом и запекать в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.
Блинчики с маком
Ингредиенты:
- молоко – 250 мл
- теплая вода – 250 мл
- яйца – 4 шт
- мука – 200 г
- соль – 0,5 ч. л.
- сахар – 2 ст. л.
- сливочное масло – 60 г
Для маковой начинки:
- мак – 150 г
- вода – 200 мл
- сливочное масло – 15 г
- сахар – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Маковая начинка: мак хорошо промыть, залить водой, накрыть крышкой и поставить вариться на средний огонь, готовить, пока жидкость не испарится. После этого добавить туда сливочное масло, сахар и с помощью блендера взбить в однородную консистенцию. По желанию можно добавить ароматизаторы, изюм.
2. К теплому молоку добавить яйца, соль, сахар и перемешать. Не переставая помешивать, добавить тёплую воду и в несколько этапов добавить муку. Хорошо перемешать и добавить растопленное масло, перемешать. Тесто должно получиться не редким и не густым.
3. Сформировать блинчики с начинкой.
Вареники с капустой
Ингредиенты:
Тесто:
- мука – 250 г
- вода (окроп) – 150 мл
- соль
- сахар
- масло – 2 ст. л.
Для начинки можно использовать квашеную капусту, для заправки – жареный лук.
Способ приготовления:
1. Муку просеять в миску, сделать внутри углубления и налить масло.
2. Отдельно вскипятить воду с щепоткой соли и сахара. Получившуюся жидкость налить в масло. Замесите эластичное тесто. Сначала замешивать ложкой, затем продлить руками.
3. Готовое тесто завернуть в пленку и оставить на 30 минут.
4. Готовое тесто тонко раскатать и вырезать кружочки.
5. Выложить начинку и сформовать вареники.
6. Отварить вареники в кипящей подсоленной воде.
Запеченный картофель с соусом
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- специи (паприка, сушеный чеснок, сушеный базилик) – по 1 ч. л.
- соль, перец
- растительное масло – 2 ст. л.
Соус:
- йогурт густой, несладкий – 3 ст. л.
- майонез (или сметана) – 1 ст. л.
- горчица – на кончике ножа
- зелень укропа
- чеснок – 1-2 зубчика
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Картофель порезать ломтиками и отварить в кипящей воде. Варить 3 минуты с момента закипания на сильном огне.
2. Смешать масло, паприку, сушеный чеснок, базилик, молотый перец.
3. Готовый картофель достать из воды, слегка просушить, смешать со специями и растительным маслом. Перемешать.
4. Выложить картофель в форму, застеленную пергаментом. Запекать в разогретой до 250 градусов духовке 10-15 минут. После – запекать при температуре 180 градусов еще 10-15 минут.
5. Для соуса смешать йогурт, майонез, горчицу, измельченный укроп и чеснок, посолить по вкусу.
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