Рождественские празднования, к которым мы все привыкли, не всегда выглядели так. Если заглянуть на несколько веков в прошлое – мы не увидим там запеченной утки с яблоками, салатов или канапе. Но на столе знатного британского монарха точно можно будет найти голову дикого вепря или хвост павлина.

Редакция FoodOboz расскажет о необычных блюдах, которые готовили к Рождеству в Средневековье.

Много мяса и хлеба

Средневековое Рождество – это именно такое сочетание. Большое количество мяса подавали на широких кусочках хлеба. Это для того, чтобы булка поглощала большое количество жира и подливки.

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Главным источником информации о праздничных трапезах являются монастырские бухгалтерские книги. Письменных монахов было гораздо больше, чем грамотных рыцарей, и к своему хозяйству они относились серьезно и фиксировали, сколько пищи подавали на столы и праздники.

Дичь

Особой популярностью пользовалась глава дикого вепря. Дикие кабаны считались очень опасной дичью, ведь от их клыков погибло немало охотников разного социального статуса и звания, в частности, сын Людовика VI Французского – Филипп.

Поэтому человек, убивший кабана, ярко демонстрировал свое мужество. Голову кабана чистили, клали в рассол на несколько дней, а затем набивали мясом. Иногда начинку раскладывали пластами вроде современного рулета. Кости, кстати, тоже вытаскивали, глаза зашивали, и пытались сделать так, чтобы огромный мясной пудинг имел форму свиной головы.

Затем шейное отверстие зашивали, погружали голову в чан с бульоном и медленно варили в течение нескольких часов. Готовое блюдо украшали листовым золотом, клали в пасть какой-то фрукт, например моченое яблоко, и торжественно ставили на почетное место на праздничном столе.

Птица

Тушеное мясо повара в богатых и знатных домах готовили в горшках из теста, которые называли "гробами". Брали голубя, вырезали из него все кости и набивали фаршем с сухофруктами.

Затем все то же самое (кроме фарша) делали с куропаткой и в полученную полость отправляли голубя. Далее куропатки начиняли курицу, которую отправляли в гуся, которого засовывали в индейку, которую уже клали в "гроб" из теста. Подавали это великолепие вместе с жареными и тушеными зайцами, перепелами и фазанами. К овощам особого внимания вообще не было, поскольку корнеплоды (репа с пастернаком и морковью) считались едой крестьян, а не королей.

Хвост павлина и лебединая шея

Мясо павлина было просто невыносимым по вкусу. Но главным в этом блюде был не кулинарный процесс, а украшение. Хвост и перья тщательно хранили, чтобы вонзить их затем в приготовленную тушку. Павлинов ели не потому, что они были особенно вкусными, а потому, что в Англии они были редкими птицами и демонстрировали социальный и финансовый статус хозяина.

Особое место на праздничных столах отводили лебедям. На вкус эти гордые водоплавающие напоминают уток, а на тарелке выглядят не хуже павлина.

Готовили их двумя способами. В первом случае лебедя жарили на огне вместе с головой, клювом и ногами, причем голову не ощипывали. А клюв и лапы золотили. Второй вариант назвали "переодетый лебедь". Сначала с него сдирали шкуру с перьями. "Раздетого" лебедя жарили, предварительно выпотрошив. Затем готовую птицу засовывали обратно в сырые шкуру с перьями и подавали с желтым перцем.

Василиск и бобер

Василиск – это вообще существо мифическое. Все, что известно, – это то, что они имели тело то дракона, то ли виверна, а голову – петуха.

Чтобы его приготовить, брали заднюю часть поросенка, начиняли, а затем пришивали к ней переднюю часть жирного петуха, приготовленного так же. Затем жарили в кляре, еще раз запекали и подавали к столу, украсив петушиными перьями.

С бобрами получилось очень интересно. Пока Англия оставалась католической, ей приходилось соблюдать правила, спущенные из Рима.

Еда в пост

В посты, которых было достаточно много, употреблять пищу животного происхождения категорически запрещали. А вот рыбу – пожалуйста. Поскольку англичане всегда отличались любовью к мясу, они нашли отличный выход из ситуации: если бобер живет в воде и имеет чешуйчатый хвост, то он – рыба, и его можно есть даже в пост.

Десерты

То, что англичане ели на десерт в своих аристократических домах и королевских дворцах много веков назад, они едят по сей день, особенно на Рождество.

Да, знаменитые тарталетки "Минс-пайз" теперь делают с сухофруктами, а раньше готовили из рубленой говядины. Затем к ним начали добавлять изюм, далее – количество фруктовой начинки увеличивалось, а мясной – уменьшалось, но даже сегодня это блюдо готовят на говяжьем нутряном жире.

Кто-нибудь может с неплохим шансом на успех Сварить груши в красном вине с корицей и специями или испечь пирог из меда, яиц и миндаля – это довольно просто.

Но, тем не менее, мало кто сможет повторить высокохудожественные изделия из марципана, из которого можно изваять фигурки любой красоты и сложности. Но это скорее искусство, а не кулинария.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о кексе, который будет идеальным десертом для рождественского празднования.