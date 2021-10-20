Какие части мяса лучше всего использовать для бульона: эксперты дали ответ

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
1,8 т.
Какие части мяса лучше всего использовать для бульона: эксперты дали ответ

Бульон – идеальная горячая пища, которая согреет в прохладную осеннюю погоду и придаст сил. Именно то, что нужно в период авитаминоза. Это не только самостоятельное блюдо, но и основа для ризотто, холодца, различных соусов и подлив. Чтобы бульон получился наваристым и прозрачным, нужно выбирать правильное мясо.

Специалисты в ukr.halal рассказали о каждом виде мяса, который подходит для бульона на своей странице в Instagram.

Мясо птицы для бульона

Для бульона лучше выбирать кусочки мякоти или мяса на кости, богатые соединительной тканью. Оно при длительной варке выделяет больше экстрактивных веществ, и, соответственно, бульон из него получается вкусным, ароматным и наваристым.

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Какое мясо выбрать для бульона в зависимости от вида

  • В говядины – шейка, грудинка, окорок.

  • В баранины – лопатка, грудинка, ребра, голени.

  • В птицы – для варки подходят практически все части тушки.

Специи, которые лучше всего подходят к бульону

Классическими являются лук, морковь, сельдерей. Также идеально подойдут: лук порей, пастернак, лавровый лист, репа.

Рецепт идеального овощного бульона от фудблогерши oksana_kretsul опубликован на странице в Instagram.

Бульон на основе овощей

Ингредиенты:

  • Вода – 2 л

  • Сельдерей – 4 стебля или корень

  • Морковь – 2 шт

  • Лук – 2 шт

  • Чеснок – 1 головка (маленькая) или несколько крупных зубчиков

  • Пастернак

  • Корень петрушки

  • Перец черный горошком

  • Лавровый лист

  • Перец болгарский

  • Соль

Способ приготовления:

  1. Овощи залить холодной водой, добавить соли.

  2. Довести до кипения и варить 25-40 минут.

  3. Выключить и дать остыть.

  4. Процедить через сито.

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