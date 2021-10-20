Какие части мяса лучше всего использовать для бульона: эксперты дали ответ
Бульон – идеальная горячая пища, которая согреет в прохладную осеннюю погоду и придаст сил. Именно то, что нужно в период авитаминоза. Это не только самостоятельное блюдо, но и основа для ризотто, холодца, различных соусов и подлив. Чтобы бульон получился наваристым и прозрачным, нужно выбирать правильное мясо.
Специалисты в ukr.halal рассказали о каждом виде мяса, который подходит для бульона на своей странице в Instagram.
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Для бульона лучше выбирать кусочки мякоти или мяса на кости, богатые соединительной тканью. Оно при длительной варке выделяет больше экстрактивных веществ, и, соответственно, бульон из него получается вкусным, ароматным и наваристым.
Какое мясо выбрать для бульона в зависимости от вида
В говядины – шейка, грудинка, окорок.
В баранины – лопатка, грудинка, ребра, голени.
В птицы – для варки подходят практически все части тушки.
Специи, которые лучше всего подходят к бульону
Классическими являются лук, морковь, сельдерей. Также идеально подойдут: лук порей, пастернак, лавровый лист, репа.
Рецепт идеального овощного бульона от фудблогерши oksana_kretsul опубликован на странице в Instagram.
Ингредиенты:
Вода – 2 л
Сельдерей – 4 стебля или корень
Морковь – 2 шт
Лук – 2 шт
Чеснок – 1 головка (маленькая) или несколько крупных зубчиков
Пастернак
Корень петрушки
Перец черный горошком
Лавровый лист
Перец болгарский
Соль
Способ приготовления:
Овощи залить холодной водой, добавить соли.
Довести до кипения и варить 25-40 минут.
Выключить и дать остыть.
Процедить через сито.
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