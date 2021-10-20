Какие части мяса лучше всего использовать для бульона: эксперты дали ответ

Бульон – идеальная горячая пища, которая согреет в прохладную осеннюю погоду и придаст сил. Именно то, что нужно в период авитаминоза. Это не только самостоятельное блюдо, но и основа для ризотто, холодца, различных соусов и подлив. Чтобы бульон получился наваристым и прозрачным, нужно выбирать правильное мясо.

Специалисты в ukr.halal рассказали о каждом виде мяса, который подходит для бульона на своей странице в Instagram.

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Для бульона лучше выбирать кусочки мякоти или мяса на кости, богатые соединительной тканью. Оно при длительной варке выделяет больше экстрактивных веществ, и, соответственно, бульон из него получается вкусным, ароматным и наваристым.

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Какое мясо выбрать для бульона в зависимости от вида

В говядины – шейка, грудинка, окорок.

В баранины – лопатка, грудинка, ребра, голени.

В птицы – для варки подходят практически все части тушки.

Специи, которые лучше всего подходят к бульону

Классическими являются лук, морковь, сельдерей. Также идеально подойдут: лук порей, пастернак, лавровый лист, репа.

Рецепт идеального овощного бульона от фудблогерши oksana_kretsul опубликован на странице в Instagram.

Ингредиенты:

Вода – 2 л

Сельдерей – 4 стебля или корень

Морковь – 2 шт

Лук – 2 шт

Чеснок – 1 головка (маленькая) или несколько крупных зубчиков

Пастернак

Корень петрушки

Перец черный горошком

Лавровый лист

Перец болгарский

Соль

Способ приготовления:

Овощи залить холодной водой, добавить соли. Довести до кипения и варить 25-40 минут. Выключить и дать остыть. Процедить через сито.

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