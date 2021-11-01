Какие части свинины нельзя готовить быстро: советы поваров

Очень часто хозяйки при приготовлении свинины сталкиваются с одной проблемой – не все части мяса готовятся одинаково хорошо. А именно – блюдо получается сырым либо же переваренным, или слишком зажаренным.

Все дело в том, что каждая часть свинины нуждается в абсолютно разном приготовлении, если все правильно сделать – вы получите вкуснейшие блюда, полезные советы поваров были опубликованы на сайте Greatbritishchefs.

Как приготовить свинину

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Эксперты советуют – перед приготовлением мяса, его нужно хорошо приправить солью, перцем, можно использовать травы.

Также перед тем, как готовить – оставьте мясо при комнатной температуре на некоторые время, это же сделайте и после приготовления.

Какие части свинины нельзя готовить быстро

Эксперты выделяют:

ножку

лопатку

щеки

живот

уши

А причина этого то, что – эти куски мяса имеют более высокое содержание жира и более жесткие, поэтому их нужно готовить долго – жарить, тушить, запекать.

Какие части свинины можно и нужно готовить быстро, чтобы не пересушить:

вырезка

филейная часть

Кулинары утверждают, что эти части нужно готовить быстро, так как они очень нежные и их можно легко испортить – пережарить, пересушить, от чего блюдо станет жестким и невкусным.

Стейк в имбирном соусе с яблоками по рецепту диетолога Андрея Невского

Ингредиенты:

свинина – 400 г

молотый имбирь – 5 г

соус соевый – 45 г

яблоко – 2 шт.

соль, перец, приправы, кунжут – по вкусу

Способ приготовления:

Порежьте свинину, добавьте имбирь, соевый соус, соль, перец, перемешайте и хорошо замаринуйте. Яблоко помойте, удалите семена и нарежьте кружочками. Форму для запекания застелите фольгой, выложите мясо, сверху яблоки и обязательно накройте фольгой. ​​​​​​​Отправьте на 20 минут при 220 С. ​​​​​​​Готовое блюдо можно присыпать кунжутом.

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