Какие части свинины нельзя готовить быстро: советы поваров
Очень часто хозяйки при приготовлении свинины сталкиваются с одной проблемой – не все части мяса готовятся одинаково хорошо. А именно – блюдо получается сырым либо же переваренным, или слишком зажаренным.
Все дело в том, что каждая часть свинины нуждается в абсолютно разном приготовлении, если все правильно сделать – вы получите вкуснейшие блюда, полезные советы поваров были опубликованы на сайте Greatbritishchefs.
Эксперты советуют – перед приготовлением мяса, его нужно хорошо приправить солью, перцем, можно использовать травы.
Также перед тем, как готовить – оставьте мясо при комнатной температуре на некоторые время, это же сделайте и после приготовления.
Какие части свинины нельзя готовить быстро
Эксперты выделяют:
ножку
лопатку
щеки
живот
уши
А причина этого то, что – эти куски мяса имеют более высокое содержание жира и более жесткие, поэтому их нужно готовить долго – жарить, тушить, запекать.
Какие части свинины можно и нужно готовить быстро, чтобы не пересушить:
вырезка
филейная часть
Кулинары утверждают, что эти части нужно готовить быстро, так как они очень нежные и их можно легко испортить – пережарить, пересушить, от чего блюдо станет жестким и невкусным.
Стейк в имбирном соусе с яблоками по рецепту диетолога Андрея Невского
Ингредиенты:
свинина – 400 г
молотый имбирь – 5 г
соус соевый – 45 г
яблоко – 2 шт.
соль, перец, приправы, кунжут – по вкусу
Способ приготовления:
Порежьте свинину, добавьте имбирь, соевый соус, соль, перец, перемешайте и хорошо замаринуйте.
Яблоко помойте, удалите семена и нарежьте кружочками.
Форму для запекания застелите фольгой, выложите мясо, сверху яблоки и обязательно накройте фольгой.
Отправьте на 20 минут при 220 С.
Готовое блюдо можно присыпать кунжутом.
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