Далеко не все полезные продукты на самом деле таковы. Наряду с положительными качествами часто есть еще ряд отрицательных. Но мы, как правило, о них даже не знаем.

О вреде, на первый взгляд, двух полезных продуктов рассказала нутрициолог Илона Паштепа (ilona_pashtepa) на своей странице в Instagram. Эксперт рассказала именно о меде и соках.

Мед

В нем содержится 80% фруктозы и 20% глюкозы. Фруктоза это не самое полезное, что мы можем выбрать, особенно для нашей печени. Если ставить на вес сахар и мед – лучше уж выбрать сахар.

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Соки

Да, вредна не только кока-кола. В соках очень много сахара, а также они лишены самого полезного компонента фруктов – клетчатки.

Также эти напитки содержат много калорий. Вместо 0,5 сока можно сьесть достаточно сытный десерт. Поэтому если вы регулярно даете своему ребенку фруктовые соки в надежде, что он выпьет много витаминов – это совсем не так.

Ранее OBOZ.UA сообщал о продуктах, которых следует избегать, потому что они очень вредные