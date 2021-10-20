Названы самые полезные грибы: их стоит добавить в рацион

Грибы – это не только вкусный продукт, из которого можно приготовить много разнообразных блюд, но и действительно полезная пища. Главное – среди большого количества видов выбрать именно те, которые действительно положительно повлияют на организм. Поэтому в осенний период нужно пользоваться возможностью и готовить свежие грибы.

Врач doctor_galuna_pokhmyrska на своей странице в Instagram рассказывает, какие грибы полезны и почему.

Эксперт отмечает, что именно из-за своего химического состава грибы называют лесным хлебом. Они содержат все необходимые вещества: жиры, углеводы, белки, минеральные соли, витамины и при этом считаются низкокалорийными. Хотя даже небольшое количество приносит ощущение сытости. В составе грибов 18 аминокислот, 8 из которых незаменимы (они поступают только с пищей, так как не производятся в организме).

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⠀Измельченные грибы, приготовленные с другими овощами или зеленью, усваиваются лучше.

⠀3 полезных вида грибов

⠀Лисички

Богатые витаминами В1 и РР, положительно влияют на здоровье печени. Их следует употреблять при переутомлении и авитаминозе, радикулите. Если приобрести лисички в виде порошка – это замечательный зазиб роты паразитов.

⠀ Шампиньоны

В составе 18 аминокислот (из известных 22), большое содержание фосфора, калия, йода, цинка, витамины группы С, D, E, В.

Они регулируют артериальное давление, очищают организм, улучшают память, не содержат жиров и сахара.

Белые грибы

В них очень много витамина РР, который укрепляет стенки сердца. В этом грибе есть цинк, йод, железо. Они помогают восстанавливать силы и укрепляют иммунитет. В белых грибах содержится эрготионеин, который больше нигде не встречается. Это вещество не дает мозгу стареть, сохраняет ум ясным в старости.

Как вкусно приготовить фаршированные шампиньоны с рисом

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г

рис басмати – 50 г

лук – 1 шт

масло – 1 ст.л

соль и перец

Способ приготовления:

Сварить рис в подсоленной воде до полной готовности. Слить жидкость и промыть в холодной воде. Шампиньоны помыть и высушить. Достать из них ножки и мелко нарезать. Шапочки выложить на смазанный маслом противень. Лук мелко нарезать и обжарить в масле. Добавить нарезанные ножки шампиньонов и продолжить жарить все вместе до золотистого цвета. Добавьте в сковороду сваренный рис, посолить, поперчить, перемешать и готовить еще 2 минуты. Начинку плотно выложить в шапочки и запекать фаршированные шампиньоны в духовке при температуре 190 ° С 20 минут.

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