Названы самые полезные грибы: их стоит добавить в рацион
Грибы – это не только вкусный продукт, из которого можно приготовить много разнообразных блюд, но и действительно полезная пища. Главное – среди большого количества видов выбрать именно те, которые действительно положительно повлияют на организм. Поэтому в осенний период нужно пользоваться возможностью и готовить свежие грибы.
Врач doctor_galuna_pokhmyrska на своей странице в Instagram рассказывает, какие грибы полезны и почему.
Эксперт отмечает, что именно из-за своего химического состава грибы называют лесным хлебом. Они содержат все необходимые вещества: жиры, углеводы, белки, минеральные соли, витамины и при этом считаются низкокалорийными. Хотя даже небольшое количество приносит ощущение сытости. В составе грибов 18 аминокислот, 8 из которых незаменимы (они поступают только с пищей, так как не производятся в организме).
⠀Измельченные грибы, приготовленные с другими овощами или зеленью, усваиваются лучше.
⠀3 полезных вида грибов
⠀Лисички
Богатые витаминами В1 и РР, положительно влияют на здоровье печени. Их следует употреблять при переутомлении и авитаминозе, радикулите. Если приобрести лисички в виде порошка – это замечательный зазиб роты паразитов.
В составе 18 аминокислот (из известных 22), большое содержание фосфора, калия, йода, цинка, витамины группы С, D, E, В.
Они регулируют артериальное давление, очищают организм, улучшают память, не содержат жиров и сахара.
Белые грибы
В них очень много витамина РР, который укрепляет стенки сердца. В этом грибе есть цинк, йод, железо. Они помогают восстанавливать силы и укрепляют иммунитет. В белых грибах содержится эрготионеин, который больше нигде не встречается. Это вещество не дает мозгу стареть, сохраняет ум ясным в старости.
Как вкусно приготовить фаршированные шампиньоны с рисом
Ингредиенты:
шампиньоны – 500 г
рис басмати – 50 г
лук – 1 шт
масло – 1 ст.л
соль и перец
Способ приготовления:
Сварить рис в подсоленной воде до полной готовности. Слить жидкость и промыть в холодной воде.
Шампиньоны помыть и высушить. Достать из них ножки и мелко нарезать.
Шапочки выложить на смазанный маслом противень.
Лук мелко нарезать и обжарить в масле.
Добавить нарезанные ножки шампиньонов и продолжить жарить все вместе до золотистого цвета.
Добавьте в сковороду сваренный рис, посолить, поперчить, перемешать и готовить еще 2 минуты.
Начинку плотно выложить в шапочки и запекать фаршированные шампиньоны в духовке при температуре 190 ° С 20 минут.
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