Идеальные мясные котлеты должны содержать форму и быть пышными. Но очень часто изделия становятся пересушенными или просто разваливаются на сковороде. Все это из-за неправильных компонентов, которые вы добавляете в фарш.

Редакция FoodOboz расскажет, какие ингредиенты могут испортить котлеты. Их лучше не класть в фарш.

Яйца

Яйца в фарш добавляют, чтобы масса не распадалась. Способ достаточно действенный, но такой компонент сделает котлеты достаточно пересушенными. Вкусным такое блюдо будет сложно назвать.

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Молоко

И в мясе, и в молоке есть белок. Поэтому сочетание таких продуктов недопустимое. Блюдо может быть достаточно вредным.

Чем можно заменить такие компоненты

Яйца и молоко следует заменить размоченным хлебом. Для этого подходит обычная вода или даже манка. Также, сочности добавляет кусочек сливочного масла, который можно положить в котлету.

Что нужно добавить в фарш на котлеты, чтобы они не разваливались

Очень часто, во время жарки, котлеты разваливаются прямо на сковороде. Если так происходит в фарш, можно добавить несколько ложек манки. Также прекрасно скрепляет массу натертый картофель. Для котлет будет достаточно 1-2 картофелины. Этот компонент также придает сочности.

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