Какие интересные салаты можно приготовить с крабовыми палочками: 2 простые идеи
Салат с крабовыми палочками – неотъемлемый атрибут праздничного новогоднего стола в украинских семьях. Ингредиенты простые, но их немало, поэтому блюдо получается достаточно сытным. А для того, чтобы такой салат был легким и удивил новым вкусом, можно его интерпретировать.
Двумя простыми идеями салатов с крабовыми палочками поделилась фудблогер Яна Станишевская на своей странице в Instagram.
Ингредиенты для салата, в виде шариков:
крабовые палочки
яйца – 4 шт
желтый творог – 150 или ложка майонеза.
Способ приготовления:
1. Яйца и творог натереть на мелкой терке.
2. Палочки мелко порезать.
3. Все смешать, заправить майонезом.
4. Из полученного салата скрутить шарики. Каждая порция – 1 ч.л.
Салат с крабовыми палочками и авокадо
Ингредиенты:
крабовые палочки.
авокадо – 2 шт
огурцы – 2 шт
лук шнид
майонез
Способ приготовления:
1. Авокадо и огурцы порезать маленьким кубиком.
2. Измельчить лук.
3. Крабовые палочки разобрать руками на аолокна.
4. Можно все смешать и подавать порционно или выложить слоями в такой последовательности:
огурец, майонез
лук, авокадо, майонез
крабовые палочки
5. Украсить по своему усмотрению.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: