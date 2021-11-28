Какие интересные салаты можно приготовить с крабовыми палочками: 2 простые идеи

Салат с крабовыми палочками – неотъемлемый атрибут праздничного новогоднего стола в украинских семьях. Ингредиенты простые, но их немало, поэтому блюдо получается достаточно сытным. А для того, чтобы такой салат был легким и удивил новым вкусом, можно его интерпретировать.

Двумя простыми идеями салатов с крабовыми палочками поделилась фудблогер Яна Станишевская на своей странице в Instagram.

Ингредиенты для салата, в виде шариков:

крабовые палочки

яйца – 4 шт

желтый творог – 150 или ложка майонеза.

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Способ приготовления:

1. Яйца и творог натереть на мелкой терке.

2. Палочки мелко порезать.

3. Все смешать, заправить майонезом.

4. Из полученного салата скрутить шарики. Каждая порция – 1 ч.л.

Салат с крабовыми палочками и авокадо

Ингредиенты:

крабовые палочки.

авокадо – 2 шт

огурцы – 2 шт

лук шнид

майонез

Способ приготовления:

1. Авокадо и огурцы порезать маленьким кубиком.

2. Измельчить лук.

3. Крабовые палочки разобрать руками на аолокна.

4. Можно все смешать и подавать порционно или выложить слоями в такой последовательности:

огурец, майонез

лук, авокадо, майонез

крабовые палочки

5. Украсить по своему усмотрению.

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