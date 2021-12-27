Какие мясные блюда приготовить на Новый год 2022: топ-5 небанальных рецептов
Мясные блюда так же важны и обязательны на новогоднем столе, как и салаты и закуски. Очень часто хозяйки не любят экспериментировать с новыми рецептами и выбирают только проверенные.
Редакция FoodOboz собрала подборку популярнейших и проверенных рецептов мясных блюд.
Домашняя колбаса по рецепту фудблогера li_li2358. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
свинина (шея) – 0,5 кг
говядина (лопатка) – 0,5 кг
тмин – 0,5 ч. л.
чеснок – 4-5 зубчики
перец – 0,5 ч. л.
свиная кошка
соль
сахар
Способ приготовления:
1. Половину мяса мелко нарезать, вторую половину перемолоть в фарш.
2. Смешать мясо со специями и оставить в холодильнике на несколько часов мариноваться.
3. Кишку промыть и натянуть на колбасную насадку на мясорубке.
4. Наполнить кишку мясом.
5. Выложить на противень, смазать колбасу растительным маслом и выпекать при температуре 200 градусов 30-35 минут.
Буженина в мультиварке по рецепту фудблогера inna_kalancha. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
свиная шейка (без кости) – 700 г
оливковое масло – 30 мл
чеснок – 10 г
вода – 200 мл
соль, перец
Способ приготовления:
1. Натереть мясо солью, перцем и специями.
2. Сделать небольшие отверстия в мясе и положить в них чеснок. Поставить в холодильник на 4-5 часов.
3. Выложить мясо в чашу мультиварки. Обжарить, периодически переворачивая.
4. Добавить воду, закрыть и заблокировать крышку. Готовить примерно 1 час.
Пальчики с салом по рецепту этноблогера Sofí Sowá (София Пугач).
Ингредиенты:
мясо – 300 г
сало – 100 г
морковь – 230 г
лук – 160
масло – 100 мл
картофель – 200 г
вода горячая – 200 мл
чеснок
соль, перец
Способ приготовления:
1. Порезать мясо в куски и каждый из них отбить.
2. Порезать тоненькими кусочками сало.
3. Морковь нарезать соломкой среднего размера.
4. В каждый кусок мяса положить кусок сала и одну соломку моркови. Закрутите в рулет. Посолить и поперчить по вкусу.
5. Оставшуюся часть луковицы измельчить, морковь натереть на терке. Обжарить овощи на среднем огне.
6. Отдельно обжарить пальчики на среднем огне с обеих сторон.
7. Порезать кружочками картофель и выложить на дно формы.
8. Выложить часть моркови с луком.
9. Выложить пальчики и остальную морковь с луком наверх.
10. Добавить соль, перец и чеснок.
11. Залить кипятком и тушить на слабом огне в течение 50-60 минут.
Куриные рулетики с творогом, ветчиной и грибами по рецепту фудблогера kristy_cookery. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
куриное филе – 1 шт
сливки – 150-200 мл
чеснок – 1 зубчик
крем-сыр
плавленый сыр в стеках
ветчина
шампиньоны
соль, перец, приправы
Способ приготовления:
1. Тонко нарезать филе и отбить его. Посолить, поперчить и посыпать приправой с обеих сторон.
2. Порезать ветчину и грибы ломтиками.
3. Смазать филе крем-сыром, выложить начинку и завернуть в рулет.
4. Выложить в форму для запекания, потереть сверху чеснок и залить сливками.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут.
Куриное эскимо в беконе по рецепту фудблогера alina_foodee. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
куриные бедра – 600 г
лук – 120 г
чеснок – 1 зубчик
манная крупа – 1 ст. л.
бекон – 8 полосок
соль, перец
бамбуковые шпаги
овощи для подачи
Способ приготовления:
1. Смолоть бедра, лук и чеснок на фарш.
2. Добавить соль, перец и манку. Отбить фарш. Поставить в холодильник на 30 мин.
3. Разделить фарш на 8 частей, сформировать продолговатые котлеты. Каждую из них завернуть в бекон. С одной стороны вонзить шпагу.
4. Выложить на противень на выпекать при температуре 200 градусов 30 минут.
5. Нанизать на шпагу любые овощи по вкусу: огурцы, перец, оливки.
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