Какие мясные блюда приготовить на Новый год 2022: топ-5 небанальных рецептов

Мясные блюда так же важны и обязательны на новогоднем столе, как и салаты и закуски. Очень часто хозяйки не любят экспериментировать с новыми рецептами и выбирают только проверенные.

Редакция FoodOboz собрала подборку популярнейших и проверенных рецептов мясных блюд.

Домашняя колбаса по рецепту фудблогера li_li2358. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

свинина (шея) – 0,5 кг

говядина (лопатка) – 0,5 кг

Видео дня

тмин – 0,5 ч. л.

чеснок – 4-5 зубчики

перец – 0,5 ч. л.

свиная кошка

соль

сахар

Способ приготовления:

1. Половину мяса мелко нарезать, вторую половину перемолоть в фарш.

2. Смешать мясо со специями и оставить в холодильнике на несколько часов мариноваться.

3. Кишку промыть и натянуть на колбасную насадку на мясорубке.

4. Наполнить кишку мясом.

5. Выложить на противень, смазать колбасу растительным маслом и выпекать при температуре 200 градусов 30-35 минут.

Буженина в мультиварке по рецепту фудблогера inna_kalancha. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

свиная шейка (без кости) – 700 г

оливковое масло – 30 мл

чеснок – 10 г

вода – 200 мл

соль, перец

Способ приготовления:

1. Натереть мясо солью, перцем и специями.

2. Сделать небольшие отверстия в мясе и положить в них чеснок. Поставить в холодильник на 4-5 часов.

3. Выложить мясо в чашу мультиварки. Обжарить, периодически переворачивая.

4. Добавить воду, закрыть и заблокировать крышку. Готовить примерно 1 час.

Пальчики с салом по рецепту этноблогера Sofí Sowá (София Пугач).

Ингредиенты:

мясо – 300 г

сало – 100 г

морковь – 230 г

лук – 160

масло – 100 мл

картофель – 200 г

вода горячая – 200 мл

чеснок

соль, перец

Способ приготовления:

1. Порезать мясо в куски и каждый из них отбить.

2. Порезать тоненькими кусочками сало.

3. Морковь нарезать соломкой среднего размера.

4. В каждый кусок мяса положить кусок сала и одну соломку моркови. Закрутите в рулет. Посолить и поперчить по вкусу.

5. Оставшуюся часть луковицы измельчить, морковь натереть на терке. Обжарить овощи на среднем огне.

6. Отдельно обжарить пальчики на среднем огне с обеих сторон.

7. Порезать кружочками картофель и выложить на дно формы.

8. Выложить часть моркови с луком.

9. Выложить пальчики и остальную морковь с луком наверх.

10. Добавить соль, перец и чеснок.

11. Залить кипятком и тушить на слабом огне в течение 50-60 минут.

Куриные рулетики с творогом, ветчиной и грибами по рецепту фудблогера kristy_cookery. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт

сливки – 150-200 мл

чеснок – 1 зубчик

крем-сыр

плавленый сыр в стеках

ветчина

шампиньоны

соль, перец, приправы

Способ приготовления:

1. Тонко нарезать филе и отбить его. Посолить, поперчить и посыпать приправой с обеих сторон.

2. Порезать ветчину и грибы ломтиками.

3. Смазать филе крем-сыром, выложить начинку и завернуть в рулет.

4. Выложить в форму для запекания, потереть сверху чеснок и залить сливками.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут.

Куриное эскимо в беконе по рецепту фудблогера alina_foodee. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

куриные бедра – 600 г

лук – 120 г

чеснок – 1 зубчик

манная крупа – 1 ст. л.

бекон – 8 полосок

соль, перец

бамбуковые шпаги

овощи для подачи

Способ приготовления:

1. Смолоть бедра, лук и чеснок на фарш.

2. Добавить соль, перец и манку. Отбить фарш. Поставить в холодильник на 30 мин.

3. Разделить фарш на 8 частей, сформировать продолговатые котлеты. Каждую из них завернуть в бекон. С одной стороны вонзить шпагу.

4. Выложить на противень на выпекать при температуре 200 градусов 30 минут.

5. Нанизать на шпагу любые овощи по вкусу: огурцы, перец, оливки.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: