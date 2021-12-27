Какие мясные блюда приготовить на Новый год 2022: топ-5 небанальных рецептов

Татьяна Козюк
FoodOboz
3 минуты
2,7 т.
Какие мясные блюда приготовить на Новый год 2022: топ-5 небанальных рецептов

Мясные блюда так же важны и обязательны на новогоднем столе, как и салаты и закуски. Очень часто хозяйки не любят экспериментировать с новыми рецептами и выбирают только проверенные.

Редакция FoodOboz собрала подборку популярнейших и проверенных рецептов мясных блюд.

Домашняя колбаса по рецепту фудблогера li_li2358. Опубликовано в Instagram.

Домашняя колбаса

Ингредиенты:

  • свинина (шея) – 0,5 кг

  • говядина (лопатка) – 0,5 кг

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  • тмин – 0,5 ч. л.

  • чеснок – 4-5 зубчики

  • перец – 0,5 ч. л.

  • свиная кошка

  • соль

  • сахар

Способ приготовления:

1. Половину мяса мелко нарезать, вторую половину перемолоть в фарш.

2. Смешать мясо со специями и оставить в холодильнике на несколько часов мариноваться.

3. Кишку промыть и натянуть на колбасную насадку на мясорубке.

4. Наполнить кишку мясом.

5. Выложить на противень, смазать колбасу растительным маслом и выпекать при температуре 200 градусов 30-35 минут.

Буженина в мультиварке по рецепту фудблогера inna_kalancha. Опубликовано в Instagram.

Буженина

Ингредиенты:

  • свиная шейка (без кости) – 700 г

  • оливковое масло – 30 мл

  • чеснок – 10 г

  • вода – 200 мл

  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Натереть мясо солью, перцем и специями.

2. Сделать небольшие отверстия в мясе и положить в них чеснок. Поставить в холодильник на 4-5 часов.

3. Выложить мясо в чашу мультиварки. Обжарить, периодически переворачивая.

4. Добавить воду, закрыть и заблокировать крышку. Готовить примерно 1 час.

Пальчики с салом по рецепту этноблогера Sofí Sowá (София Пугач).

Пальчики с салом

Ингредиенты:

  • мясо – 300 г

  • сало – 100 г

  • морковь – 230 г

  • лук – 160

  • масло – 100 мл

  • картофель – 200 г

  • вода горячая – 200 мл

  • чеснок

  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Порезать мясо в куски и каждый из них отбить.

2. Порезать тоненькими кусочками сало.

3. Морковь нарезать соломкой среднего размера.

4. В каждый кусок мяса положить кусок сала и одну соломку моркови. Закрутите в рулет. Посолить и поперчить по вкусу.

5. Оставшуюся часть луковицы измельчить, морковь натереть на терке. Обжарить овощи на среднем огне.

6. Отдельно обжарить пальчики на среднем огне с обеих сторон.

7. Порезать кружочками картофель и выложить на дно формы.

8. Выложить часть моркови с луком.

9. Выложить пальчики и остальную морковь с луком наверх.

10. Добавить соль, перец и чеснок.

11. Залить кипятком и тушить на слабом огне в течение 50-60 минут.

Куриные рулетики с творогом, ветчиной и грибами по рецепту фудблогера kristy_cookery. Опубликовано в Instagram.

Куриные рулетики

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт

  • сливки – 150-200 мл

  • чеснок – 1 зубчик

  • крем-сыр

  • плавленый сыр в стеках

  • ветчина

  • шампиньоны

  • соль, перец, приправы

Способ приготовления:

1. Тонко нарезать филе и отбить его. Посолить, поперчить и посыпать приправой с обеих сторон.

2. Порезать ветчину и грибы ломтиками.

3. Смазать филе крем-сыром, выложить начинку и завернуть в рулет.

4. Выложить в форму для запекания, потереть сверху чеснок и залить сливками.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут.

Куриное эскимо в беконе по рецепту фудблогера alina_foodee. Опубликовано в Instagram.

Куриное ескимо

Ингредиенты:

  • куриные бедра – 600 г

  • лук – 120 г

  • чеснок – 1 зубчик

  • манная крупа – 1 ст. л.

  • бекон – 8 полосок

  • соль, перец

  • бамбуковые шпаги

  • овощи для подачи

Способ приготовления:

1. Смолоть бедра, лук и чеснок на фарш.

2. Добавить соль, перец и манку. Отбить фарш. Поставить в холодильник на 30 мин.

3. Разделить фарш на 8 частей, сформировать продолговатые котлеты. Каждую из них завернуть в бекон. С одной стороны вонзить шпагу.

4. Выложить на противень на выпекать при температуре 200 градусов 30 минут.

5. Нанизать на шпагу любые овощи по вкусу: огурцы, перец, оливки.

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