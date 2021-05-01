Четыре самых вредных напитка для организма

Если вы хотите защитить здоровье своего организма, вам нужно пересмотреть то, что вы любите и пьете каждый день.

Ученные доказали, что есть 4 напитка, употребляя которые, вы сильно вредите почкам, передает Еatthis.

1. Алкоголь

Алкоголь вредит всему организму. Источник: pixabay.com

Если вы регулярно пьете алкогольные напитки, будьте готовы не только к проблемам с печенью, но еще и с почками. Сравнительное исследование, опубликованное в журнале Nephrology Dialysis Transplantation, показало, что среди группы из 6 259 взрослых у тех, кто сам сообщил о том, что он много пьет алкоголя, были значительно более высокие показатели альбуминурии, индикатора содержания белка альбумина в моче человека и признаки болезни почек.

Пиво, конечно же, также очень сильно вредит почкам.

2. Газированные, сладкие воды

Сладкая вода не полезна. Источник: pixabay.com

Исследование 2016 года, опубликованное в журнале Nephrology, показало, что среди 2382 участников, кто пил более четырех подслащенных, газированных безалкогольных напитков в неделю, имели более чем в два раза риск развития болезни почек, чем те, кто пил два каждую неделю.

3. Диетические напитки

Диетическая газировка может быть не намного лучше, чем напитки, подслащенные сахаром или кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы, когда дело касается здоровья почек.

Согласно исследованию 2011 года, опубликованному в Клиническом журнале Американского общества нефрологов, среди 3318 женщин, участвовавших в исследовании здоровья медсестер, у тех, кто пил две или более искусственно подслащенных газированных напитков в день, вероятность почечной недостаточности была в два раза выше, чем те, кто воздержался.

4. Сок

В соках много сахара, поэтому лучше есть фрукты. Источник: pixabay.com

Благодаря высокому содержанию сахара и достаточному количеству калорий, сок не является другом для ваших почек. Среди участников Тегеранского исследования липидов и глюкозы люди, которые употребляли сок, имели значительно более высокие показатели хронической болезни почек, чем те, кто редко его пил.

Напомним, что каждое свое утро нужно начинать с воды, это "запустит" метаболизм, лучше пить с лимоном, а также на протяжении дня человеку нужно выпивать, минимум – 1,5 литра воды.

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