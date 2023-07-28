Какие огурцы лучше всего подходят для консервирования: есть три основных вида

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,6 т.
Какие огурцы лучше всего подходят для консервирования: есть три основных вида

Если вы хотите, чтобы ваша консервация из огурцов была действительно вкусной – выбирайте правильные овощи. Ведь далеко не каждые плоды подходят для такого приготовления. Помните, что вкус во многом зависит от размера огурцов и их состояния.

Редакция FoodOboz расскажет, какие огурцы лучше выбирать для консервирования. Также поделится несколькими советами для успешного приготовления таких овощей на зиму.

Какие огурцы лучше всего подходят для консервирования: есть три основных вида

Какие огурцы лучше выбирать для консервации

Чтобы консервированные огурцы были хрустящими и выглядели хорошо – срывайте немного недозрелые плоды. В таких огурцах гораздо меньше семян. Перезревшие овощи в банке становятся очень мягкими и теряют свою сочность.

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Три основных вида огурцов, подходящих для консервирования:

Какие огурцы лучше всего подходят для консервирования: есть три основных вида
  • пикули (их длина от 3 до 5 см)
  • корнишоны (длина от 5 до 9 см)
  • зеленцы (длина 9 до 12 см)

Именно такие огурцы получаются вкусными, их удобно есть.

Несколько рекомендаций по консервированию огурцов:

Какие огурцы лучше всего подходят для консервирования: есть три основных вида

1. Консервируйте сорванные огурцы сразу

Огурцы – это овощи, которые портятся довольно быстро. И если поначалу вы сорвали свежие и даже недозрелые плоды – уже через несколько часов они могут размякнуть и потерять сочность. Все это из-за высокого содержания воды.

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2. Подбирайте огурцы в одну банку одинакового размера

Перед консервированием следует посортировать огурцы. И распределять их в отдельные банки. Это будет и вкусно, и эстетично.

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