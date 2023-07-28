Если вы хотите, чтобы ваша консервация из огурцов была действительно вкусной – выбирайте правильные овощи. Ведь далеко не каждые плоды подходят для такого приготовления. Помните, что вкус во многом зависит от размера огурцов и их состояния.

Редакция FoodOboz расскажет, какие огурцы лучше выбирать для консервирования. Также поделится несколькими советами для успешного приготовления таких овощей на зиму.

Какие огурцы лучше выбирать для консервации

Чтобы консервированные огурцы были хрустящими и выглядели хорошо – срывайте немного недозрелые плоды. В таких огурцах гораздо меньше семян. Перезревшие овощи в банке становятся очень мягкими и теряют свою сочность.

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Три основных вида огурцов, подходящих для консервирования:

пикули (их длина от 3 до 5 см)

корнишоны (длина от 5 до 9 см)

зеленцы (длина 9 до 12 см)

Именно такие огурцы получаются вкусными, их удобно есть.

Несколько рекомендаций по консервированию огурцов:

1. Консервируйте сорванные огурцы сразу

Огурцы – это овощи, которые портятся довольно быстро. И если поначалу вы сорвали свежие и даже недозрелые плоды – уже через несколько часов они могут размякнуть и потерять сочность. Все это из-за высокого содержания воды.

2. Подбирайте огурцы в одну банку одинакового размера

Перед консервированием следует посортировать огурцы. И распределять их в отдельные банки. Это будет и вкусно, и эстетично.

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