Какие орехи нельзя жарить в скорлупе, а какие есть сырыми

Продолжаем тему про орехи начало здесь.

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При тепловой обработке миндаля амигдалин остается неизменным, не представляет опасности для здоровья.⁣⁣⠀

Неочищенные сырые орехи кешью также не используются, так как между скорлупой и оболочкой ореха содержатся токсичные вещества. Поэтому их сначала извлекают из скорлупы и оболочки и подвергают термической обработке, при которой токсины разрушаются.⁣⁣⠀

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Следует также учитывать, что сырой арахис может вызывать расстройства пищеварения и часто является причиной пищевой аллергии.⁣⁣⠀

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Рекомендую добавлять орехи к основным приемам пищи – в салаты, каши, сочетать их с фруктами. Вы получите сбалансированную пищу. При таком варианте употребления вы сможете контролировать количество орехов и не объедаться ими. Лучше не ешьте их перед телевизором и компьютером по той же причине.⁣⁣⠀

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Можно есть сырые орехи по одной порции ежедневно, что составляет около 20-30 грамм. Например, 10 - 15 орехов миндаля, или 3 – 4 шт. грецкого ореха, или 20 – 25 фисташек, или лесного ореха (фундука) – 10 шт.⁣⁣⠀

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Еще один плюс орехов том, что они могут храниться долго, не теряя при этом своих полезных свойств и вкусовых качеств. Этот продукт можно брать с собой в длительную поездку и употреблять в тех ситуациях, когда нет возможностей и времени для полноценного приема пищи.⁣⁣⠀

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Есть и минусы в орехах. Прежде всего высокая калорийность и "манящий" вкус. Так и тянет съесть их побольше! Ограничивать их следует из-за того, что потребление в больших количествах может вызвать боли в желчном пузыре. Кроме того, у некоторых людей орехи вызывают аллергическую реакцию. В таком случае их не следует потреблять даже в малых количествах. Детям до трех лет давать орехи не стоит, они не усваиваются. Плюс у детей часто бывает аллергия на арахис и грецкий орех. Вводить в рацион орехи нужно очень осторожно.

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В холодное время года старайтесь вводить их в свой рацион.

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Но следите за размером порции ваших любимых орехов. Надеюсь, что вы включаете в свой ежедневный рацион немного орехов. Питайтесь правильно и будьте здоровы!

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