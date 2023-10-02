Орехи – это отличный вариант питательного перекуса или начинки для разнообразной выпечки. Достаточно сьесть всего несколько штук – и чувство голода сразу проходит. Но есть такие орехи, которые среди других сортов считаются самыми лучшими.

Редакция FoodOboz расскажет, какие орехи считаются самыми полезными. Их следует обязательно добавить в рацион.

Какие питательные вещества есть в орехах

Орехи – это настоящий суперфуд. Они содержат полезные жиры и витамины группы Е.. Также флавоноиды и дубильные вещества, полезные жиры. Ядра способны оказывать противовоспалительное действие. Есть один сорт, в котором всех перечисленных свойств больше всего.

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Какой орех самый полезный

Самыми полезными считаются грецкие орехи. Их особенностью является альфа-линолиевая, которая помогает справиться с воспалительным процессом в организме. Продукт можно употреблять каждый день в качестве профилактики до предотвращения возникновения воспалений.

Если соединить грецкие орехи с миндалем, черным шоколадом и сушеной вишней – получится отличная смесь для повышения иммунитета. Также, если употреблять ложку измельченных орехов каждый день, вы сможете поддерживать в норме уровень сахара.

Если правильно хранить грецкие орехи – они сохранят хороший вкус и вид в течение года. Но очень важно не превышать суточную норму – 40-50 г продукта, чтобы не потреблять избыточных калорий.

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