После покупки большого количества овощей и фруктов сразу хочется поставить в холодильник, чтобы не испортились. Особенно в летний период, когда очень жарко. Но далеко не со всеми плодами это уместно.

Редакция FoodOboz расскажет, какие овощи и фрукты не следует хранить в холодильнике. Продуктам это только навредит.

Экзотические фрукты

Низкие температуры способствуют тому, что экзотические фрукты начинают гнить. Поэтому выделяются очень вредные газы. Такие фрукты следует просто завернуть в бумагу и хранить при комнатной температуре.

Яблоки и груши

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Яблоки и груши в холодильнике начинают выделять этилен. Он способствует быстрой порче даже тех продуктов, которые находятся рядом.

Кабачки, цуккини, тыквы, дыни.

Такие плоды в сухом темном месте могут храниться до месяца. В холодильнике они очень быстро станут мягкими, и начнет появляться плесень. А если продукты еще и надрезаны – начинают выделяться токсичные вещества.

Помидоры и баклажаны

Эти овощи в холодильнике начинают достаточно быстро гнить. И на них возникают черные пятна. Лучше всего положить плоды в корзину при комнатной температуре. Или же засушить кусочками.

Репчатый лук

Лук в холодильнике изменяет свою текстуру. Также становится мягкой и начинает цвести. А если еще и положить сбоку картошку – лук будет портиться еще быстрее.

Картофель и морковь

Овощи начинают прорастать, образуется плесень. Крахмал, который есть в картофеле, при низких температурах превращается в сахар. Чтобы продукты долгое время оставались пригодными для употребления, положите их в деревянный ящик с отверстиями.

Бананы

Бананы, некоторое время лежали в холодильнике, теряют свои вкусовые качества, а также очень быстро начинают портиться.

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