Как выбрать помидоры для консервации

Какие помидоры можно консервировать, а от каких лучше отказаться: секреты для хозяек

Эрика Ильина
FoodOboz
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Какие помидоры можно консервировать, а от каких лучше отказаться: секреты для хозяек

В конце лета начинается активный сезон консервирования различных овощей и фруктов. Хозяйки без разбора закатывают в банки практически все попавшие под руки продукты. Но одним из самых популярных овощей для консервации всегда были и остаются помидоры.

К сожалению, далеко не все помидоры можно консервировать. Почему, от каких времен помидоров следует поберечься, рассказывает FoodOboz.ua

Какие помидоры можно консервировать, а от каких лучше отказаться: секреты для хозяек

Опасность в помидорах

Какие помидоры можно консервировать, а от каких лучше отказаться: секреты для хозяек
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Ни в коем случае помидоры нельзя оставлять на ветках. Нужно срывать сразу все, даже если остались зеленые плоды. Однако именно в зеленых помидорах при исследовании можно обнаружить много опасных веществ. Речь идет о соланине – ядовитом веществе, способном нанести сильный вред человеческому здоровью. Только 5-6 плодов будет достаточно, чтобы человек получил серьезное пищевое отравление.

Также зеленоватые помидоры содержат томатин. Хотя это вещество и менее вредно, чем соланин, однако также способно вызвать пищевое отравление, если съесть много неспелых плодов.

Но далеко не все неспелые томаты следует выбрасывать на помойку. Если помидор по своей форме и размеру выглядит как спелый, а отличается цветом, его можно консервировать и не нервничать из-за возможного отравления. Также безопасны зеленые помидоры, которые только начали краснеть.

Какие помидоры можно консервировать, а от каких лучше отказаться: секреты для хозяек

Кроме этого, существует два способа, следуя которым можно лишить зеленые помидоры отравляющих веществ. Так, например, их следует замочить на несколько часов в солевом растворе, или несколько раз полить кипятком.

Как выбрать помидоры для консервации

Какие помидоры можно консервировать, а от каких лучше отказаться: секреты для хозяек

Для того чтобы выбрать правильные помидоры для консервации, следует опираться и на несколько важных правил. А именно:

  • Плоды выращены одновременно и желательно на одной грядке;
  • Помидоры должны быть целыми, без каких-либо повреждений;
  • Томаты хорошо держат форму;
  • Небольшой размер (для лёгкого погружения плодов в банку).

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