В конце лета начинается активный сезон консервирования различных овощей и фруктов. Хозяйки без разбора закатывают в банки практически все попавшие под руки продукты. Но одним из самых популярных овощей для консервации всегда были и остаются помидоры.

К сожалению, далеко не все помидоры можно консервировать. Почему, от каких времен помидоров следует поберечься, рассказывает FoodOboz.ua

Опасность в помидорах

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Ни в коем случае помидоры нельзя оставлять на ветках. Нужно срывать сразу все, даже если остались зеленые плоды. Однако именно в зеленых помидорах при исследовании можно обнаружить много опасных веществ. Речь идет о соланине – ядовитом веществе, способном нанести сильный вред человеческому здоровью. Только 5-6 плодов будет достаточно, чтобы человек получил серьезное пищевое отравление.

Также зеленоватые помидоры содержат томатин. Хотя это вещество и менее вредно, чем соланин, однако также способно вызвать пищевое отравление, если съесть много неспелых плодов.

Но далеко не все неспелые томаты следует выбрасывать на помойку. Если помидор по своей форме и размеру выглядит как спелый, а отличается цветом, его можно консервировать и не нервничать из-за возможного отравления. Также безопасны зеленые помидоры, которые только начали краснеть.

Кроме этого, существует два способа, следуя которым можно лишить зеленые помидоры отравляющих веществ. Так, например, их следует замочить на несколько часов в солевом растворе, или несколько раз полить кипятком.

Как выбрать помидоры для консервации

Для того чтобы выбрать правильные помидоры для консервации, следует опираться и на несколько важных правил. А именно:

Плоды выращены одновременно и желательно на одной грядке;

Помидоры должны быть целыми, без каких-либо повреждений;

Томаты хорошо держат форму;

Небольшой размер (для лёгкого погружения плодов в банку).

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