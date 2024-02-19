Плесень на пищевых продуктах – это явление, которое знакомо каждому. Ее неприятный запах и неаппетитный вид часто заставляют нас выбрасывать продукты, даже не задумываясь, действительно ли они вредны.

Про то, какие виды плесени действительно опасны для вашего здоровья, а какие не станут поводом для выбрасывания продуктов, рассказал DailyMail доктор Кейт Шнайдер – эксперт по безопасности пищевых продуктов из Университета Флориды.

Если вы не уверены, можно ли есть поврежденный плесенью продукт, то его лучше не употреблять, потому что иногда последствия для здоровья могут быть катастрофическими. Например, около 48 миллионов американцев ежегодно болеют из-за вредной пищи. Из них около 3 000 человек умерли.

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Некоторые виды плесени производят микротоксины, которые могут вызвать кишечные расстройства, рвоту, а иногда и привести к повреждению органов и некоторых видов рака.

Однако не вся плесень является патогенной, поэтому некоторые продукты можно спасти.

Сыр

При слишком длительном или неправильном хранении на сыре может появиться пух. Если это мягкий сыр, например горгонзола или моцарелла, просто выбросьте его, так как токсины могут пропитаться через жидкость и повредить весь кусок.

В случае твердых сыров можно отрезать около 2-3 сантиметров и продолжить его употреблять.

Фрукты и овощи

Stachybotrys chartarum – широко известная как черная плесень или токсичная черная плесень, производит микотоксины во фруктах и овощах, которые хранятся во влажной среде.

Она выглядит как нечеткие черные пятна, которые вы вероятно видели на помидорах. Эта плесень может привести к различным проблемам со здоровьем, включая респираторные проблемы, аллергические реакции, раздражение кожи, а в тяжелых случаях – неврологические симптомы или повреждения внутренних органов.

Однако более твердые продукты, такие как морковь и яблоки иногда можно спасти, так же как твердые сыры.

Хлеб

Самый распространенный тип плесени, растущий на хлебе, называется Rhizopus stolonifer. Она выглядит как белые или сероватые пятна, похожие на мех. Эта плесень может производить споры, которые могут вызвать аллергические реакции и проблемы с дыханием.

Поэтому если на хлебе, кексах, баранках появилась плесень, лучше их выбросить.

Шоколад

На шоколаде с течением времени может образоваться налет. Однако эти белые пятна безвредны. Они возникают, когда шоколад контактирует с влагой, влияющей на внешний вид кристаллов сахара.

Однако после этого процесса ваши сладости уже не будут иметь такой приятный вкус, как раньше.

Молоко

Доктор Шнайдер заметил, что молоко следует выбросить, если оно не пахнет. Но если молоко находится в холоде, его можно использовать еще около семи дней после окончания срока годности.

Другие молочные продукты, такие как йогурты или сметана, следует сразу выбрасывать, потому что у них наблюдаются подобные процессы происходящих в мягких сырах.

На самом деле люди все время подвергаются небольшому влиянию грибков разных видов. Как правило, организм хорошо с ними справляется, и вы даже этого не замечаете. Но не стоит рисковать и употреблять опасные продукты, потому что лечиться будет гораздо сложнее, чем купить новые.

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