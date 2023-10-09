В осенне-зимний период организм особенно чувствительный, поэтому его нужно поддерживать употреблением правильных продуктов. При этом, есть еда, от которой лучше отказаться. Это поможет уберечься от проблем с желудком, лишнего веса, а также вирусов.

Редакция FoodOboz расскажет, о каких продуктах в период холодов следует забыть. Оставьте их на лето.

Фаст-фуд, а также полуфабрикаты

В такой пище очень много калорий, а какая-либо питательная ценность отсутствует. Колбасы, сосиски, чипсы – все это наносит большой вред вашему организму и, при этом, нет обогащения полезными компонентами, которые просто необходимо употреблять в период холодов.

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Супы в холодном виде

В холодный период пищеварения нужно очень качественно стимулировать. А холодные супы этот процесс наоборот угнетают. К тому же, лучше употреблять именно теплую пищу. Холодные супы оставят на лето.

Продукты не по сезону

Даже если экзотический фрукт свежий – в холодный период предпочтение лучше отдать отечественным свежемороженым продуктам. Организм уже приспособленный к такой пище, и восприниматься она будет лучше.

Сладкое

В осенне-зимний период очень важно максимально повышать иммунитет. А сладкое наоборот его снижает. Поэтому если очень хочется такой еды – лучше замените на сезонные фрукты.

Алкогольные напитки

Если употреблять алкоголь в период холодов – есть риск набрать лишние килограммы. Спиртные напитки замедляют метаболизм и, при этом, повышают чувство голода. Поэтому риск увеличения веса достаточно высокий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нельзя есть с хлебом, потому что такие сочетания вредны